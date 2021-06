La Cámara hunde la moción de censura contra el ministro de Defensa colombiano

Bogotá, 1 jun (EFE).- La Cámara de Representantes hundió este martes la moción de censura contra el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, promovida por congresistas de la oposición que lo acusaron de ser el "responsable político" de la violencia policial en las protestas que comenzaron el 28 de abril.

La proposición de moción de censura fue respaldada por 36 representantes, mientras que 109 la rechazaron al votar por el "no".

"Por el 'sí' a la moción de censura 36 votos, por el 'no' 109 votos. Ha sido negada la moción de censura tramitada por la Cámara de Representantes contra el señor ministro de Defensa Nacional, Diego Molano Aponte", dijo el presidente de esa corporación, Germán Alcides Blanco.

El ministro Molano ya había superado la votación en el Senado que el pasado 27 de mayo lo ratificó como jefe de la Defensa Nacional con 69 papeletas contrarias a la moción de censura, que tuvo el apoyo de 31 legisladores.

La Cámara de Representantes decidió votar la moción, pese a que el respaldo del Senado era suficiente para que Molano continuara como ministro de Defensa, al considerar que los argumentos de la citación en esa corporación eran diferentes.

"109 representantes dijeron no a la moción de censura del ministro Diego Molano. Una vergüenza total con el país y todas la víctimas de este Paro Nacional. ¡Este Congreso defiende las violaciones de los DDHH!", dijo la representante del partido Alianza Verde, Katherine Miranda.

Por su parte, la representante del partido de Gobierno Centro Democrático, Margarita Restrepo, aseguró que el respaldo al ministro fue "arrasador" y que "la mayoría de congresistas respaldamos el restablecimiento de la ley y el orden en las calles de Colombia".

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

La moción fue convocada por 18 congresistas que denunciaron las "violaciones de derechos humanos" atribuidas a la fuerza pública durante las violentas manifestaciones, que dejan al menos 43 fallecidos y 129 personas dadas como desaparecidas.

"La decisión de la Cámara Colombia ratifica la confianza de los colombianos en nuestra fuerza pública. Seguiremos trabajando para garantizar una democracia segura para todos. Refrendo mi compromiso con ella como Ministro de Defensa", dijo Molano en un video.

Aseguró además que la fuerza pública "tiene todo el apoyo y también toda la exigencia para el cumplimiento de la ley, las exigencias y los deberes que tiene la Constitución colombiana y por supuesto el respeto a los derechos humanos".

Molano es el tercer ministro de Defensa del Gobierno del presidente Iván Duque que enfrenta en el Senado una moción de censura, y al igual que sus antecesores, Guillermo Botero y Carlos Holmes Trujillo, también citados por denuncias de supuestos abusos de la fuerza pública, recibió el espaldarazo de la mayoría del Congreso.

El ministro fue responsabilizado por congresistas de la oposición por las violaciones de derechos humanos que recaen sobre la Policía durante las manifestaciones que han sumergido al país en una delicada crisis política y social.

Desde hace más de un mes, miles de colombianos se manifiestan en las calles en contra del Gobierno y entre sus extensas peticiones exigen la renuncia de Molano, como lo hicieron recientemente el jefe de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y la canciller, Claudia Blum.

La ONG Temblores, que hace seguimiento a las denuncias contra la fuerza pública, ha documentado la muerte de 60 personas durante las manifestaciones, en las que en 43 casos miembros de la Policía serían responsables; sin embargo, la Fiscalía vincula a las protestas 20 muertes de las 48 que han sido reportadas a las autoridades.