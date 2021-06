Juez dicta libertad de estudiantes encarcelados en estado mexicano de Chiapas

Un centenar de integrantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa exigieron este martes la liberación de 19 estudiantes encarcelados en el estado de Chiapas mediante un bloqueo y actos vandálicos en el balneario de Acapulco, sur de México. EFE/David Guzmán

Cintalapa (México), 2 jun (EFE).- Un juez del estado mexicano de Chiapas, sureste del país, ordenó este miércoles la liberación de 19 personas, entre ellos 17 estudiantes y dos desplazados, tras dos semanas recluidos en el penal de El Amate en la ciudad de Cintalapa.

Los jóvenes fueron liberados de manera condicionada pasado el mediodía luego de que un juez del Poder Judicial de la entidad determinó el cambio de medida cautelar de los detenidos, informaron autoridades estatales.

La resolución obliga a los jóvenes a asistir al penal a firmar su libertad de forma periódica, a no participar en manifestaciones ni protestas y en caso de reincidencia serán reingresados al penal.

El excarcelamiento de los estudiantes ocurrió luego de que durante dos semanas sus compañeros, estudiantes de otras escuelas normales (para maestros rurales) del país, además de profesores y organizaciones sociales, se movilizaron y protestaron para exigir su salida.

La detención y posterior encarcelamiento ocurrió el 18 de mayo cuando cientos de estudiantes protestaban por mejoras en la educación, entre ellas que el examen de ingreso fuera presencial y no en línea, ya que un gran porcentaje de estudiantes no tienen acceso a internet.

La protesta terminó en disturbios y fueron detenidas y encarceladas 95 personas, 74 mujeres y 21 hombres, entre ellos cuatro desplazados de una comunidad del municipio de Chenalhó, de ellos dos menores de edad, por bloqueos a las vías de comunicación y vandalismo, además de robo con violencia, daños y motín, entre otros delitos.

Cuatro días después, las mujeres fueron vinculadas a proceso en libertad y los dos menores de edad fueron vinculados con la medida cautelar de externación, mientras que hace una semana un juez determinó que la reclusión de los 19 hombres continuaría.

"Los estudiantes de Chiapas, los que están detenidos, hoy será su audiencia y se está buscando que se les libere. Nosotros no vamos a reprimir y a resolver por la fuerza nada", había dicho en su conferencia de prensa de la mañana de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de este aviso, horas más tarde, unos 50 estudiantes y maestros mexicanos se manifestaron en la Ciudad de México haciendo pintadas y lanzando cohetes en la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) para pedir la liberación de los 19 estudiantes encarcelados en Chiapas.