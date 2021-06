JBS reanudará producción en instalaciones de EE.UU. el jueves

(Bloomberg) -- La unidad estadounidense de JBS SA dijo que está programada para reanudar la producción en todas sus instalaciones el jueves.

La gran mayoría de los centros reanudaron sus operaciones el miércoles, incluidas todas las instalaciones de carne de cerdo, aves y alimentos preparados de la compañía en todo el mundo y la mayoría de sus instalaciones de carne de res en Estados Unidos y Australia, según un comunicado.

Nota Original:JBS to Resume Production at All U.S. Facilities on Thursday

