Gobernador del Banco de México niega vulneración del Gobierno a su autonomía

Ciudad de México, 2 jun (EFE).- El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, negó este miércoles que haya habido "interferencias" del Gobierno a su autonomía pese a las críticas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su contra.

"Ha habido respeto a la autonomía, eso no significa que los temas no se discutan o debatan", expresó Díaz de León durante la rueda de prensa de presentación del primer informe trimestral del 2021 del banco central mexicano.

"No ha habido interferencias por decisiones que he tenido que tomar como miembro de la Junta de Gobierno", aseguró el funcionario.

La semana pasada, López Obrador anunció que el próximo diciembre no renovará a Díaz de León al frente del banco por ser un técnico del "período neoliberal" y aseguró que propondrá ante el Senado un perfil "con dimensión social" y "partidario de la economía moral".

Cuestionado sobre esto, Díaz de León recordó este miércoles que "es una atribución plena del presidente de la República designar a todos y cada uno" de los miembros de la Junta de Gobierno del banco.

El funcionario, designado en 2017 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), explicó que en 1991 comenzó a trabajar en el Banco de México, una institución que se ha convertido en "un elemento clave" en su "formación profesional".

"Ha sido un gusto enorme, es una gran institución que sirve a todo México y lo seguirá haciendo", expresó Díaz de León con cierto tono de despedida.

En la misma rueda de prensa, Gerardo Esquivel, uno de los cinco miembros de la Junta, se descartó como sustituto de Díaz de León tras los rumores que lo señalaban como próximo gobernador del banco.

"En el terreno personal, yo escribí un tuit hace unos días diciendo que me descartaba en el proceso. Lo reitero por razones personales y familiares", expresó Esquivel.

Además, el economista consideró "desafortunado" estar discutiendo el cambio de gobernador con tanta anticipación, puesto que ello "agrega una incertidumbre innecesaria a la estabilidad económica y financiera del país".