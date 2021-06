Fútbol/Segunda.- Previa del Rayo Vallecano - Leganés

10-05-2021 Imagen del Rayo Vallecano-Leganés de LaLiga SmartBank 2020-2021 ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID PRENSA LALIGA



Vallecas acoge la primera batalla con derbi de altura



El Rayo recibe a un favorito Leganés al que no gana desde 2008



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Rayo Vallecano y el Leganés inauguran este jueves (21.00 horas) la segunda eliminatoria de semifinales del 'playoff' de ascenso a la Liga Santander con la intención de obtener cierta ventaja para el choque de vuelta, que se jugará este domingo en Butarque, un derbi por todo lo alto al que llegan mejor los pepineros.



El conjunto madrileño, que descendió a Segunda hace tan solo once meses, está ante el primer 'playoff' de su historia e intentará repetir el éxito de 2016, cuando logró su primer ascenso a la máxima categoría. Aunque en aquella ocasión fue de forma directa. Los pepineros afrontan el desafío con una racha de ocho partidos sin perder y cuatro de ellos, sin encajar un solo tanto.



En esa racha está, precisamente, el partido de vuelta de Liga ante los franjirrojos, al que el Lega le han tomado la medida desde hace más de una década. El último triunfo del Rayo sobre los blanquiazules data de 2008, cuando ambos equipos jugaban en Segunda B y esta temporada las cosas tampoco le han ido mejor a los vallecanos: 1-0 en Butarque y 1-1 en su feudo.



Los de Asier Garitano han terminado terceros con 73 puntos, seis más que un Rayo que ha acabado el curso con sensaciones más irregulares y perdiendo en la última jornada en la que se jugaba el acceso al 'playoff'. Para el primer envite de estas semifinales, los pepineros no podrán contar con Bustinza, Omeruo, Arnaiz y Lasure, éste último baja de larga duración.



Mientras que el técnico rayista, Andoni Iraola, tendrá las ausencias de jugadores importantes como el portero Dimitrievski o el defensa Advíncula, ambos convocados con sus respectivas selecciones. Para suplir dichas bajas, Iraola ya dio la portería en los tres últimos partidos de Liga a Luca Zidane, que será el encargado de defender la meta de los de la franja.



Por último, la polémica gira en torno a la presencia de público en las gradas tras la autorización del CSD a un día de que comience la eliminatoria. Incluso en el mismo día para Girona y Almería, que apenas tuvieron tiempo para organizarse en el protocolo. El Rayo desconoce si podrá contar con su gente (1.500 personas es el máximo permitido) y el Lega ya ha solicitado el permiso para el domingo.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



RAYO VALLECANO: Luca Zidane; Mario Hernández, Saveljich, Catena, Fran García; Santi Comesaña, Óscar Valentín, Trejo; Isi, Álvaro García y Qasmi.



LEGANÉS: Riesgo, Palencia, Sergio González, Javi Hernández, Jonathan Silva; Rubén Pérez, Rubén Pardo, Rober Ibáñez, Avilés; Juan Muñoz y Miguel de la Fuente.



--ÁRBITRO: Luis Mario Milla Alvendiz (C.Andaluz).



--ESTADIO: Estadio de Vallecas.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.