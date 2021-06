Fútbol/Segunda.- Crónica del Girona - Almería, 3-0

02-06-2021 El Girona derrota 3-0 al Almería en la ida del playoff de ascenso a la Liga Santander DEPORTES LALIGA



El Girona deja tiritando al Almería



Los de Franscisco acarician la final del playoff tras arrollar al cuadro andaluz



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Girona firmó un partido redondo este miércoles en la ida de las semifinales del 'playoff' de ascenso a Primera División tras imponerse al Almería (3-0) gracias a los goles de Bárcenas, Couto y Sylla en un duelo disputado en Montilivi, con 1.500 espectadores en las gradas, que deja a los catalanes muy cerca de la final.



El sábado se enfrentarán en el estadio de los Juegos del Mediterráneo y el Girona acude con una ventaja soñada. Tres goles de renta parecen más que suficientes para que el equipo de Francisco tenga un sitio reservado en la final para subir a la Liga Santander. El primer combate fue todo de los locales, que no dieron pie a la reacción a su rival.



A los dos minutos llegó el 1-0, obra de Bárcenas tras un centro de Gumbau de falta, en tres cuartos de campo. El remate del panameño fue potente -a pocos metros de la portería- y Makaridze no pudo hacer nada por evitarlo. A los tres minutos llegó el segundo y el Almería no se lo podía creer. En esta ocasión fue tras un saque de banda y una pérdida de concentración evidente.



El equipo de Rubi, ex del Girona, igualmente que Francisco con los almerienses, no sabía ni por dónde le venían las ocasiones, ni qué debía hacer para frenar el vendaval rojiblanco. Quedó claro que el Almería sigue igual de perdido que jornadas atrás, cuando sorprendentemente su técnico José Gomes fue despedido pese a estar tercero en la tabla.



El segundo de la noche llevó la firma de Yan Couto, que culminó una asistencia de Sylla desde la banda derecha. Incluso pudo llegar el tercero minutos después, pero el Girona perdonó desde fuera del área. No fue hasta el minuto 36 cuando los andaluces gozaron de su primera oportunidad. Sadiq, su goleador, erró en un mano a mano ante Juan Carlos.



El Almería pudo haberse 'metido' en la eliminatoria pero su falta de acierto y el hambre del Girona fueron vitales para que acabase llegando el 3-0 a 25 mintos del final en un saque de portería. La prologación de Bárcenas hizo que el esférico llegase a las botas de un Sylla que la puso en el fondo de las mallas ante la sorpresa de la zaga visitante.



Acto seguido perdonó el cuarto, pero no pareció importarle a un Girona que tiene todas las de la ley para estar la próxima semana en la final ante Rayo o Leganés. Para ello, deberá superar la vuelta en Almería este sábado a partir de las 21 horas. En caso de derrota por el mismo marcador, y de que el empate persistiese en la prórroga, el cuadro andaluz se llevaría el pase por su mejor posición en la liga regular.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GIRONA, 3 - ALMERÍA, 0 (2-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



GIRONA: Juan Carlos, Yan Couto, Santi Bueno, Juanpe, Arnau, Franquesa (Aday Benítez, min.80); Cristóforo (Terrats, min.80), Monchu, Gumbau (Kebe, min.64), Bárcenas (Bustos, min.79); y Sylla (Moreno, min.88).



ALMERÍA: Makaridze; Balliu, Maras (Samu, min.46), Chumi, Akieme; De la Hoz, Morlanes, Lazo (Corpas, min.65), Ramazani (Juan Villar, min.74), Carvalho (Aketxe, min.46); y Sadiq.



--GOLES:



1 - 0, min.3, Bárcenas.



2 - 0, min.5, Yan Couto.



3 - 0, min.65, Sylla.



--ÁRBITRO: Alejandro Muñiz Ruiz (C.Gallego). Amonestó con tarjeta amarilla a Balliu (min.27), Ramazani (min.30) y Makaridze (min.85) en el Almería; y a Juanpe (min.52) y Franquesa (min.54) en el Girona.



--ESTADIO: Montilivi. 1.500 espectadores.