Fútbol.- Tebas: "La estabilidad económica no se consigue cerrando las ligas"

El presidente de LaLiga insiste en la "peligrosidad" de proyectos como la Superliga y apuesta por la digitalización



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reiteró que la estabilidad económica "no se consigue cerrando las ligas", en alusión a la amenaza del "peligroso" proyecto de la Superliga, apuesta por la digitalización y aseguró que la Liga española será la que salga "más reforzada" de la crisis sanitaria y económica por la COVID-19.



"La estabilidad económica del baloncesto o el fútbol no se consigue cerrando las ligas. No, ésa es la solución. Tenemos una asignatura pendiente de la estrategia digital, un futuro apasionante, no nos vamos a la ruina y del problema de la COVID vamos a salir la Liga más reforzada de Europa", dijo en el Foro Industria y Deporte, organizado por 2Playbook y el diario As.



En la mesa redonda 'Sportainment, el tándem que revoluciona la pirámide competitiva' Javier Tebas participó junto al presidente ejecutivo de la Euroliga de baloncesto, Jordi Bertomeu; el cofundador de Mediapro Jaume Roures; y el director general de Kosmos Tennis, Enric Rojas.



El presidente de LaLiga señaló que se debe revisar el mundo de la gobernanza de las federaciones. "Los clubs son el alma, tenemos que defenderlos, pero eso no significa que me tengo que hacer mi competición y tiene que ser cerrada. Ese debate es muy peligroso, no es la solución a nuestra industria", insistió.



En este sentido, Tebas apuntó al presidente de la Euroliga, el español Jordi Bertomeu, que la estabilidad no se lograr cerrado las competiciones. "Dirá la Euroliga que puede coexistir con las ligas nacionales, y eso no es la verdad. No han permitido crecer. Lo digo por la Superliga, el camino es al revés", advirtió.



Sobre la digitalización, Tebas recordó que desde 2014 LaLiga ha invertido 200 millones de euros. "Impactamos vendiendo producto. Nos hemos convertido en el mayor vencedor de telepizas de España. Más de 120 000 pedidos en 6 meses, a una media de 23 euros. Como liga, nuestra obligación es conocer a nuestros fans", señaló.



"FLORENTINO NO TIENE NI CUENTA DE TWITTER"



No está de acuerdo el presidente de la patronal de clubs de que los jóvenes hayan dejado de ver el fútbol sino que lo hacen de forma distinta. "Me da igual que sea Osasuna o Eibar, sus jugadores son 'trending topic' en Twitter cuando juegan. Estoy seguro de que no será el del presidente del Real Mafrid porque no tiene ni cuenta de Twitter. La gente está comentando en una segunda pantalla", explicó.



Para acercar al público más joven el caster Ibai Llanos ha retransmitido partidos de LaLiga Santander, y anunció que están intentando que Luisito Comunica, el mayor youtuber de habla hispana con 36,4 millones de seguidores en esta red social, también lo haga en un futuro próximo.



"Nosotros ponemos los horarios con Inteligencia Artificial. El valor que da la OTT al mundo del deporte es el conocimiento de los usuarios. Ya no se habla de audiencia sino de telemetría, que es la audiencia conociendo al usuario. Conociendo sus gustos debemos trabajar en saber qué hacen para poder impactarles", justificó.



En este sentido, abogó por que LaLiga se debe "implicar" en la gestión de las claves multidipositivo porque, en caso contrario, cuando la OTT devuelva el producto lo hará de una forma "devaluada". "Los que ven el fútbol es un perfil de ciudadano de clase media que paga, pero luego hay un perfil de joven que, a lo mejor, quiere llegar de otra forma. Ahí esta el reto", subrayó.



ROURES: "LA TV EN ABIERTO GOZA DE UNA SALUD IMPRESIONANTE"



El cofundador de Mediapro Jaume Roures abogó por que es "necesario revisar profundamente el concepto de la profesionalización". "Hay una oferta creciente de no solo entretenimiento tradicional y el deporte si quiere mantener su lugar ahí dentro, eso solo se consigue con la profesionalización", manifestó.



Roures destacó que sin el salto cualitativo en la profesionalización de LaLiga, el fútbol español "no estaría donde está". "El fútbol femenino se profesionaliza, pero todas las disciplinas que quieran asegurar un papel razonable en el mapa deportivo tienen que profesionalizarse. Eso les obliga a digitalizarse y a llevar a cabo planes a corto, medio y largo plazo", argumentó.



Denunció el responsable de Mediapro el "carácter ambiguo" de las federaciones porque, para él, se convierte en un "obstáculo" para el avance de determinadas disciplinas en el 'mar' de la oferta audiovisual. "El deporte profesional no solo se ha preocupado del partido del domingo sino de los otros elementos que conforman el ocio de la gente como las redes sociales y elementos tecnológicos que potencian la presencia de los jóvenes. Llamamos esports a una competición que con el deporte tienen que ver poco", desglosó.



A su juicio, plataformas como Amazon o Facebook serán "participantes" en el proceso del desarrolloo del fútbol, pero "no es la alternativa o la solución". "Son elementos de distribución fabulosos. He escuchado que internet mata a la televisión, pero la televisión en abierto goza de una salud impresionante", sentenció.



BERTOMEU: "LA EUROLIGA NO ES UNA LIGA CERRADA"



Jordi Bertomeu afirmó que la Euroliga "no es una liga cerrada", y puso como ejemplo que en la competición continental cambian 5 equipos por temporada, mientras que en LaLiga Santander tan solo los 3 que descienden cada curso.



"En el mundo actual se requiere revisar esos términos de acceso. No digo que la meritocracia se tenga que eliminar. Hemos empezado a trabajar con las OTT y tenemos mucha necesidad de acceso a los aficionados para tener más posibilidades de personalización de la experiencia. Van a ser un buen canal para llegar a estas audiencias en el futuro", auguró



Por su parte, el director general de Kosmos Tennis, Enric Rojas, advirtió de que "fútbol es fútbol". "La capacidad que tiene el fútbol es muy distinta. El baloncesto necesitaba un cambio igual que la Copa Davis. Crear una Superliga en una conversación de bar como idea está bien, pero como caso económico no puede ir a ningún sitio. En otros deportes hay que incrementar los ingresos, mantener la audiencia y para ello tienes que reinventarte", sugirió.