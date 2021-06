FIFPRO cuestiona la fragmentación de los calendarios de fútbol femenino

La jugadora holandesa Stefanie van der Gragt (i) en acción ante la neozelandesa Sarah Gregorius durante un partido, en una imagen de archivo. EFE/ Peter Powell/Archivo

Madrid, 2 jun (EFE).- El sindicato internacional de futbolistas (FIFPRO) presentó una nueva plataforma que recoge la carga de trabajo de las jugadoras, con un primer informe sobre la última temporada, y cuestionó la fragmentación de los calendarios por el aumento del riesgo de lesiones que conlleva.

La plataforma de libre acceso "Player Workload Monitoring" (PWM) ha sido desarrollada con KPMG Football Benchmark con los datos de un muestreo entre 85 jugadoras de las principales ligas y competiciones de selecciones nacionales y ofrece un análisis de la última temporada.

Según informó FIFPRO, su principal conclusión es el gran impacto de la pandemia de la covid-19, que "no ha hecho más que agravar la naturaleza intermitente del calendario".

También refleja que las jugadoras estuvieron hasta 250 días sin competir y que el tiempo que jugaron entre mayo de 2020 y enero de 2021 se redujo en un 20 por ciento en comparación con el período entre julio de 2019 y marzo de 2020.

Los minutos que disputaron con las selecciones igualmente decrecieron un 56% entre mayo de 2020 y enero de 2021 en comparación con los nueve meses anteriores.

Tras largos periodos con pocos partidos las jugadoras tuvieron que hacer frente a tramos en los que hasta un 50 por ciento de los encuentros se disputaron en un tiempo inferior a los cinco días recomendados para la recuperación.

Para FIFPRO, "este calendario fragmentado aumenta el riesgo de lesiones, sobre todo cuando no hay recursos de la ciencia del deporte de élite ni normas médicas mínimas" y en opinión de Sarah Gregorius, directora de Política Global y Relaciones Estratégicas, esta fragmentación "no se presta al fútbol de alto rendimiento".

"Estamos trabajando duro para desarrollar soluciones centradas en las jugadoras y basadas en datos para abordar esta fragmentación y proporcionar a los jugadores un ciclo de competición de élite que les permita desarrollarse personalmente y beneficiela industria en su conjunto", dijo Gregorius, 100 veces internacional con Nueva Zelanda y jugadora en las ligas de Inglaterra, Alemania y Japón.

Pera Gregorius "las jugadoras son vitales en este proceso y esperamos seguir aportando sus puntos de vista al continuodiálogo con otras partes interesadas en el fútbol".