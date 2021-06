Etiopía.- Acusan a las tropas eritreas de saqueos y arrestos arbitrarios en la región etíope de Oromía

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La organización independentista Frente de Liberación Oromo (OLF) han denunciado que las tropas eritreas están llevando a cabo escaramuzas, saqueos y detenciones arbitrarias, en varios puntos de Oromía, la región más grande y poblada de Etiopía.



Algunos testigos han señalado que los asaltantes visten los uniformes de la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía (ENDF) y hablan tigrinya, lengua utilizada en Eritrea, y en el norte de Etiopía en la región de Tigray.



"Golpean y detienen a civiles al azar y cometen robos de una manera nunca antes vista. Deben ser soldados eritreos", señala uno de estos testigos, según publica 'Addis Standard', citando fuentes de BBC Afaan Oromo.



El OLF también ha denunciado que los soldados eritreos están desplegados en una base militar en la zona de Horro Guduru, en la antigua provincia de Wollega, una situación que ha sido desmentida por las autoridades locales. El portavoz del gobierno regional de Oromía, Getachew Balcha, ha señalado que dichas "acusaciones están lejos de la realidad".



"El Gobierno de Oromía no ha desplegado una sola tropa eritrea en la región. No existen directrices para desplegar soldados eritreos en operaciones policiales", ha enfatizado Balcha, quien ha acusado a las fuerzas del OLF de estar detrás de esos ataques en su "intento de empañar la reputación" de las autoridades regionales.



"Se visten con uniformes de la ENDF, de las Fuerzas Especiales de Oromía o las tropas de Eritrea y persiguen a la comunidad", ha dicho Balcha, quien ha explicado que estas tropas están "respaldadas" por el Frente Popular de Liberación de Tigray, y por ello visten "diferentes uniformes y pueden hablar tigrinya y otros idiomas".



Las autoridades etíopes han acusado al Ejército de Liberación Oromo (OLA) --el brazo armado de la OLF-- de estar detrás de varias matanzas durante los últimos meses, principalmente en las regiones de Amhara y Oromía, con lo que buscarían incrementar las tensiones intercomunitarias, al alza durante los últimos meses.



El OLF estuvo luchando durante décadas por la secesión de la región de Oromía, pero en 2018 anunció que renunciaba a la lucha armada, aceptando la oferta de amnistía del primer ministro, Abiy Ahmed. Los oromos son la etnia mayoritaria en Etiopía pero tradicionalmente habían estado marginados del poder.



El partido anunció a principios de marzo su decisión de no participar en las próximas elecciones legislativas en Etiopía, previstas para junio, sumándose así al boicot anunciado por el Congreso Federalista Oromo (OFC), en medio de las tensiones políticas en el país africano.