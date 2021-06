España.- Portavoz del PP recuerda que "mientras no haya sentencia condenatoria, Cospedal es inocente"

02-06-2021 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participa en la sesión 'La recuperación que queremos las ciudades' de la XV edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente Conama, a 2 de junio de 2021, en IFEMA, Madrid, (España). Durante esta edición 2020, atrasada un año por la crisis del coronavirus, el Congreso Nacional del Medio Ambiente centra su encuentro en analizar estrategias transformadoras que marquen el necesario camino hacia la sostenibilidad. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado este miércoles que "mientras no haya una sentencia condenatoria" la ex secretaria general del Partido Popular Dolores de Cospedal "es inocente".



"Desde luego creo que en este momento hay una presunción de inocencia que está reconocida constitucionalmente , que conviene respetar en todos los casos y mientras no haya sentencia condenatoria, Dolores de Cospedal es inocente", ha trasladado a la prensa tras intervenir en el congreso nacional de Medio Ambiente CONAMA, celebrado en Ifema Madrid.



El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado como investigados a la exsecretaria general del Partido Popular y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por su supuesta implicación en el presunto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas a través de la denominada 'Operación Kitchen'.



El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional atribuye al matrimonio delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, en relación con dicho operativo.



Martínez-Almeida ha reiterado su "respeto total y absoluto a resoluciones judiciales", y ha instado a esperar a que "se tramite el procedimiento y luego se harán las valoraciones definitivas con las resoluciones que se dicten".