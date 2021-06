España.- El TUE paraliza temporalmente la suspensión de la inmunidad de Puigdemont hasta dictar auto definitivo

BRUSELAS, 2 (EUROPA PRESS)



El Tribunal General de la Unión Europea ha decidido paralizar provisionalmente la suspensión de la inmunidad europarlamentaria del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, los tres con escaño en el Parlamento europeo por JxCAT.



El vicepresidente del Tribunal General de la UE ordena que se suspenda la ejecución de las decisiones del Parlamento "hasta que se adopte el auto que ponga fin al presente procedimiento de medidas provisionales", ha informado el tribunal. El auto definitivo llegará en una fecha por determinar después de haber escuchado los argumentos del Parlamento europeo, que no los ha presentado todavía.



En el pronunciamiento de este miércoles, el vicepresidente del Tribunal europeo apunta que el Parlamento aún no ha podido presentar sus observaciones sobre la demanda de medidas provisionales, de modo que a día de hoy no es posible determinar si su fundamento ha quedado suficientemente demostrado.



Añade que de resultar fundadas, las alegaciones fácticas y jurídicas de los diputados justifican que se mantenga el 'statu quo' hasta que el vicepresidente examine más detalladamente las alegaciones de las partes y se pronuncie con carácter definitivo sobre la demanda de medidas provisionales.



El pleno del Parlamento europeo decidió el pasado marzo tramitar los suplicatorios enviados por el Tribunal Supremo para que los tres políticos independentistas fueran juzgados en España por su papel en el 'procés'.



La defensa de Puigdemont, Comín y Ponsatí recurrieron la decisión ante la Justicia europea y solicitaron el 26 de mayo medidas cautelares para paralizar la suspensión, con el argumento de que existía "riesgo real e inminente" de ser detenidos y encarcelados, lo que les impediría representar a los ciudadanos durante el resto de su mandato.