Escribá: “El objetivo será lograr una permanencia más cómoda”

El entrenador del Elche CF, Fran Escribá, durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy tras confirmarse su renovación. EFE/ Manuel Lorenzo

Elche (Alicante), 2 jun (EFE).- El entrenador del Elche, Fran Escribá, aseguró este miércoles, durante el acto de su renovación por un año con el equipo ilicitano, que el objetivo para la próxima temporada será lograr una permanencia más cómoda que la conseguida este curso.

El técnico valenciano, que ha estado acompañado por el presidente del club, Joaquín Buitrago, y el director deportivo, Nico Rodríguez, aseguró que acepta continuar en la entidad seducido por el proyecto de un club por el que tiene “cariño” y sentido “de pertenencia”.

“Sé que el proyecto del club es crecer a medio y largo plazo y ser una referencia a nivel de la región y nacional. Y estoy encantado de que piensen en mí para ayudar a ese crecimiento. Estoy muy ilusionado con lo que viene”, dijo el técnico, quien restó importancia al hecho de firmar solo por un año.

Escribá aseguró que el club está bien gestionado, por lo que entiende que se tiene garantías para diseñar un buen proyecto deportivo.

El preparador señaló que el club ya está trabajando para confeccionar una plantilla “muy competitiva” que mantenga las virtudes del grupo del pasado curso y pronosticó una próxima temporada “más difícil todavía” por la entidad de los recién ascendidos y del equipo que falta por subir.

El técnico valenciano, que cumplirá su quinta temporada entre las dos etapas, destacó que el proyecto del Elche interesa a muchos jugadores y de mostró con ganas de comentar a entrenar ya o de dirigir el primer partido.

Escribá no descartó fichar jugadores con poco conocimiento de la Liga “porque lo que interesa es que sean buenos jugadores” y anunció que seguirá contando con el mismo cuerpo técnico del pasado curso, con David Generelo como principal ayudante.

El entrenador insistió en la importancia de consolidar al equipo durante varias temporadas para pensar en algo más que la permanencia y pidió prudencia para no intentar dar “altos para los que no estamos preparados”.

Escribá, que se mostró feliz por poder planificar la pretemporada, dijo que cuenta con Edgar Badía, portero con contrato en vigor, y no quiso entrar a detallar posibles fichajes, ya que reconoció que el club baraja una larga lista de alternativas en todas las posiciones.

El valenciano no negó que le gustaría celebrar el centenario del club, que se cumple en 2023, como entrenador, pero sobre todo en Primera, y garantizó que tiene “más ilusión” que cuando llegó a la entidad en su primera etapa.

“El área de influencia del Elche ahora es muy grande. No tenemos la sombra de ningún club cerca y eso nos da ventaja en la captación de nuevo talento”, concluyó.

Buitrago, por su parte, calificó a Escribá como “la piedra angular del proyecto para seguir creciendo”, mientras Nico Rodríguez lo calificó como “la persona adecuada para seguir haciendo mejor al Elche a base de estabilidad y conocimiento”.