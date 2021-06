El Valencia amplía el contrato de Rivero hasta 2024

El delantero neerlandés del Sevilla Luuk De Jong (c-d) trata de ganar el balón ante la salida del portero Cristian Rivero (c-i), del Valencia, durante el partido de octavos de final de Copa del Rey entre Sevilla y Valencia. EFE/Jose Manuel Vidal/Archivo

Valencia, 2 jun (EFE).- El Valencia anunció este miércoles la ampliación del contrato del portero Cristian Rivero, que de esta manera quedará vinculado a la entidad hasta 2024, dos campañas más de lo que tenía firmado hasta ahora.

Nacido en 1998 en la localidad valenciana de Gandía, el guardameta llegó con diez años a las categorías inferiores del club y tras varios años en la dinámica del primer equipo debutó el pasado 16 de diciembre en un encuentro de la Copa del Rey ante el Terrassa.

El guardameta se mostró “muy contento” y señaló en declaraciones facilitadas por el club que supone “un orgullo” para él seguir en la entidad.

“El apoyo que siempre he recibido del Valencia y la confianza que me han transmitido es una de las cosas que me han hecho renovar”, explicó.

“Cuando llegué, mi ilusión y mi felicidad era llegar a ser parte del primer equipo porque los veía en la televisión, es lo que quería ser. Lo veía muy lejano, pero también cercano porque ya estaba en el Valencia CF. Ha tenido que llover mucho y pasar muchas cosas para estar hoy aquí y estoy muy contento”, añadió.

Rivero recordó cómo fue su debut y aseguró que supuso “un sueño cumplido” para él ya que era algo “muy esperado” después de varios años entrenándose con el primer equipo y entrando en algunas convocatorias.

“En el momento que juegas te evades un poco de lo de fuero, cuando acabas ves a tu familia muy feliz, eso te hace mirar hacia atrás y te motiva, dices ‘tengo que trabajar para intentar ser el portero del Valencia’”, reflexionó Rivero, que dijo que en la nueva campaña tratarán de “devolver al Valencia a donde merece”. EFE

