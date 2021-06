El Oslo Freedom Forum se celebrará este año en Miami

En la imagen, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, quien intervendrá en el Oslo Freedom Forum. EFE/Magali Girardin/Archivo

Miami, 2 jun (EFE).- La organización Human Rights Foundation (HRF, por sus siglas en inglés) anunció este miércoles que este año su Oslo Freedom Forum no se realizará en la capital noruega sino en Miami y acogerá un programa especial dedicado a la lucha por los derechos humanos y la democracia en América Latina.

El foro se celebrará de manera presencial los días 4 y 5 de octubre en el New World Center con el lema de "Thruth Ignited" (la verdad activada), indicó HRF en un comunicado.

Por ahora no se han divulgado los nombres de los oradores latinoamericanos.

Tan solo se sabe que intervendrán el caricaturista político iraquí Ahmed Albasheer, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, la activista birmana Wai Hnin Pwint Thon, el psiquiatra y cofundador de Humanity Crew Essam Daod, el activista eritreo Filmon Debru y el activista uigur, una minoría de confesión musulmana en China, Akida Oukat.

HRF indicó que en este foro se pondrán en valor historias que activan la acción al servicio de la verdad en todo el mundo.

"Sabemos que mientras haya una persona deseosa de hablar, hay esperanza de que la verdad prevalezca", dice el comunicado.

La organización de derechos humanos con sede central en Montreal (Canadá) se propone amplificar las voces de los que les cantan las verdades al poder, despiertan movimientos en pro de la justicia y desafían a los regímenes autoritarios.

El foro en Miami incluirá coloquios y conferencias de activistas, académicos expertos y políticos de todo el mundo incluyendo a Bielorrusia, Cuba, Birmania, Eritrea, Irak, la región iugur y Venezuela, además de instalaciones artísticas y actuaciones musicales en vivo.

El Oslo Freedom Forum, que se celebró por primera vez en 2009, es un programa de HRF hecho posible con el apoyo de patrocinadores como Sergey Brin Family Foundation, the John Templeton Foundation, el Ministerio noruego de Asuntos Exteriores, Twitter, la Alcaldía de Oslo, Kavli Trust, Unlikely Collaborators y Amazon.

En 2020 no se celebró debido a la pandemia de covid-19.