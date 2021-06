El expresidente de México Felipe Calderón da positivo en covid-19

Fotografía de archivo fechada el 15 de agosto de 2019, donde se observa al ex presidente de México Felipe Calderón Hinojosa en la ciudad de Guadalajara estado de Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco/Archivo

Ciudad de México, 2 jun (EFE).- El expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) informó este martes que dio positivo en covid-19, y avisó que se mantendrá aislado y en reposo hasta que se recupere de la enfermedad.

En un mensaje a través de Twitter, Calderón, de 58 años, informó de su contagio al tiempo que lamentó no poder acompañar a varios candidatos a sus cierres de campaña este miércoles.

"Les comparto que me hice una prueba covid y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo", apuntó Calderón en su mensaje.

"Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña", añadió.

Además, en el mismo mensaje llamó a los ciudadanos a ejercer su derecho al sufragio: "Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo".

Apenas el pasado viernes, Calderón llamó a sus seguidores a votar el próximo 6 de junio a la coalición opositora Va por México frente al proyecto del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para elegir "democracia" en lugar de "dictadura".

Calderón, cuya esposa se postula como diputada de Va por México, apoyó a esta coalición formada por los tres partidos hegemónicos y otrora contrarios: el Partido Acción Nacional (PAN) -siglas bajo las que gobernó-, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

"Vota por el candidato del PAN, PRI o PRD que vaya arriba y pueda derrotar a Morena (Movimiento Regeneración Nacional, de López Obrador), eso es lo que tenemos que hacer para salvar México. Vota por la oposición, vota por el contrapeso, vota por candidatos de la alianza Va por México", sentenció el exmandatario.

Calderón es uno de los mayores rivales políticos de López Obrador, quien le acusa a menudo de haber cometido fraude electoral en las elecciones de 2006, en las que el primero ganó por la mínima al segundo.

El 6 de junio tendrán lugar los comicios más grandes de la historia de México, cuando casi 93,5 millones de ciudadanos están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos.