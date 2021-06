El australiano Remy Gardner será piloto KTM de MotoGP en 2022

El piloto Remy Gardner. EFE/Julio Muñoz/Archivo

Madrid, 2 jun (EFE).- El australiano Remy Gardner será piloto de MotoGP la próxima temporada al manillar de una de las KTM RC16 del equipo Tech3 KTM que dirige el francés Hervé Poncharal.

Gardner, de 23 años y actual líder del campeonato del mundo de Moto2, vencedor del Gran Premio de Italia en Mugello y con cinco podios en seis carreras en la escuadra Red Bull KTM Ajo, ha firmado un contrato para debutar en MotoGP el próximo año y completa el último peldaño de la "escalera" de la carrera de la KTM GP Academy uniéndose a su antiguo equipo.

El piloto australiano debutó en el Gran Premio de San Marino en 2014 y subió por primera vez al podio de Moto2 en 2019, en el Gran Premio de Argentina. Tras su éxito en Mugello el pasado fin de semana lidera la clasificación con seis puntos de ventaja sobre el español Raúl Fernández.

"Estoy muy contento de que KTM me haya dado esta oportunidad pues es un sueño hecho realidad para mí y para lo que hemos trabajado hasta ahora, es una oportunidad increíble para mí y no puedo esperar a subirme a la moto", reconoce Remy Gardner.

"Ahora tenemos que centrarnos en terminar el 2021 de una manera fuerte, además de agradecer también a todos los que me han apoyado para llegar a MotoGP. Sólo estamos empezando", señala Gardner.