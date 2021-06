Cultura.- Taylor Swift se une a lo nuevo de David O. Russell junto a Christian Bale, Margot Robbie o Robert De Niro

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Taylor Swift ya ha encontrado su nuevo proyecto como actriz tras participar en la singular Cats. La cantante se ha unido al próximo largometraje de David O. Russell, cinta aún sin título que ya ha fichado a otras estrellas como Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Anya Taylor-Joy, Robert De Niro y Chris Rock.



Tal como señala Showbiz 411, por el momento no se sabe qué personaje interpretará la cantante en el filme dirigido por el director de títulos como El lado bueno de las cosas, The Fighter o La gran estafa americana. La publicación señala que la película será "un proyecto de época ambientado en la Gran Depresión".



Completarán el reparto Michael Shannon, Timothy Olyphant, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts y Alessandro Nivola. Arnon Milchan de New Regency producirá la película junto a Matthew Budman y Anthony Katagas. 20th Century Studios aún no ha anunciado la fecha de estreno del filme, que será el primero del director desde el lanzamiento de Joy en 2015.



Swift debutó como actriz en 2009 en un episodio de CSI. En 2010 dio vida a Felicia en Historias de San Valentín, apareció en un capítulo de New Girl y encarnó a Rosemary en The Giver. Los fans la vieron por última vez en la gran pantalla en Cats, musical dirigido por Tom Hooper y lanzado en 2019.



La estrella también ha trabajado como actriz de doblaje en Lorax: En busca de la trúfula perdida, además de haber protagonizado un documental, Miss Americana, para Netflix. Además, 2020 fue un gran año en el plano musical para Swift, que lanzó dos discos de estudio, titulados Folklore y Evermore.