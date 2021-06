Cultura.- Jodie Foster recibirá la Palma de Oro de Honor en Cannes 2021

21-05-2016 Jodie Foster visita España para presentar "Money Monster", su cuarto trabajo como directora, un largometraje protagonizado por George Clooney, Julia Roberts y Jack O'Connell que se podrá ver en los cines a partir del próximo viernes veinte de mayo. Decidida a remover conciencias, la actriz aborda las repercusiones de la última crisis en su último filme, una película optimista en la que combina con maestría la acción, el humor y la emotividad. Recién llegada del Festival de Cannes y tras inaugurar su propia estrella en el paseo de la fama, la estadounidense aterriza en Madrid para recibirnos con su mejor sonrisa y confesar que el parque del Retiro es su lugar favorito de la capital CULTURA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JODIE FOSTER POR JOSEFINA BLANCO



Jodie Foster recibirá la Palma de Oro de Honor en la próxima edición del Festival de cine de Cannes, que tendrá lugar entre el 6 y el 17 de julio. Con este galardón, el certamen reconoce la "carrera artística brillante" de la actriz, directora y productora y también su "personalidad única" y su "discreto pero firme compromiso con los grandes asuntos de nuestra época".



Foster, que será reconocida en la ceremonia de inauguración en la que estará presente como invitada especial, ya ha estado presente en Cannes en varias ocasiones. Dos de ellas en calidad de directora, la primera en 2011 con 'El Castor' y la segunda con 'Money Monster' en 2016, y varias más como actriz. Una muy joven Jodie Foster debutó en el festival con 'Alicia ya no vive aquí' cinta dirigida por Martin Scorsese en 1975 y tan solo un año después regresó con dos filmes, 'Bugsy Malone' de Alan Parker y 'Taxi Driver' de Scorsese, que se alzó con la Palma de Oro.



"Me halaga que el festival haya pensado en mí y me siento muy honrada de poder transmitir algunas palabras de sabiduría y compartir una o dos aventuras a una nueva generación de cineastas", afirmó la actriz dos veces ganadora del Oscar que asegura que "Cannes es un festival al que le debo mucho, ha cambiado mi vida por completo".



El presidente del Festival, Pierre Lescure, destacó en un comunicado que la figura de Foster representa "la modernidad, la inteligencia radiante de la independencia y la reivindicación de la libertad". "Jodie nunca deja de reinventarse. Con su mirada penetrante, ella siempre cuestiona, aprende de los demás y está dispuesta a alejarse de sus creencias para forjar una nueva moral en favor de hacer lo que es justo", señaló Thierry Fremaux, director del festival. Foster recibe un premio que ha reconocido a figuras del cine como eanne Moreau, Bernardo Bertolucci, Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo, Manoel de Oliveira, Jean-Pierre Léaud, Agnès Varda o Alain Delon.



'Annette', el nuevo largometraje dirigido por Leos Carax y protagonizado por Adam Driver y Marion Cotillard, será la encargada de abrir la 74.ª edición del Festival de Cannes, que tendrá lugar entre el 6 y el 17 de julio y cuyo jurado estará presidido por Spike Lee. El director de 'Infiltrado en el KKKlan' y 'Da 5 Bloods: Hermanos de armas' vuelve a ser el elegido tras haber sido seleccionado para presidir el jurado de la edición de 2020, que no pudo celebrarse debido a la pandemia del COVID-19.