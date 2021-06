Coronavirus.- La UE mantiene a Reino Unido fuera de la lista de países sin restricciones de viaje

BRUSELAS, 2 (EUROPA PRESS)



Los Veintisiete han acordado incluir a Japón en la reducida lista de países a los que mantiene su frontera abierta sin restricciones por considerar que no suponen un riesgo serio para la propagación del coronavirus, pero han dejado fuera a Reino Unido a pesar de que algunos países miembro plantearon su inclusión en los últimos días, han informado a Europa Press fuentes comunitarias.



Así lo han decidido este miércoles los embajadores ante la UE en una decisión que debe ser aún formalizada por las capitales mediante procedimiento escrito o en reunión de ministros esta misma semana; y que responde a la revisión periódica que los Estados miembro realizan de esta lista.



Sobre la mesa estaba únicamente la inclusión de Japón ya que la opción de incluir también a Reino Unido no prosperó en discusiones técnicas anteriores, debido a las dudas por nuevas variantes a pesar del alto índice de vacunación en el país.



Los Veintisiete acordaron en julio del pasado año crear una lista de países a los que permitir los viajes considerados "no esenciales" porque su situación epidemiológica fuera igual o mejor que la de la Unión Europea.



El objetivo era reactivar gradualmente el turismo extracomunitario pero las dificultades para controlar la pandemia dejaron este proyecto en menos de una decena de destinos permitidos.



Con todo, se trata de una recomendación que los Estados miembro convienen seguir para evitar el caos de los primeros meses de pandemia por la descoordinación entre países, pero no es de obligado cumplimiento ya que las competencias en materia de fronteras son exclusivas de las autoridades nacionales.



Los Veintisiete quieren reabrir su frontera exterior a los turistas que estén plenamente vacunados con alguno de los sueros autorizados por la UE o por la Organización Mundial de la Salud, pero además cuentan con esta lista de países a los que permite viajar.