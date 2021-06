Colombia reabre gradualmente sus fronteras terrestres y fluviales con Venezuela

Varias personas fueron registradas este miércoles al caminar hacia el puente internacional Simón Bolívar, para cruzar hacia Venezuela, en Cúcuta (Colombia). EFE/Mario Caicedo

Cúcuta (Colombia), 2 jun (EFE).- Colombia comenzó este miércoles la "apertura gradual" de los pasos terrestres y fluviales con Venezuela, cerrados por el Gobierno desde marzo de 2020 como parte de las medidas para contener la propagación de la pandemia de coronavirus.

Algunas familias con niños en brazos, personas en sillas de rueda y muchas otras arrastrando sus maletas cruzaron desde muy temprano los puestos de control migratorio dispuestos por las autoridades colombianas en los que además hay una permanente vigilancia a las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud por la pandemia.

"Iniciamos el día de hoy la reapertura gradual de la frontera con Venezuela", informó el director de Migración Colombia, Francisco Espinosa, sobre la operación para la que se reforzó en un 25 % el equipo de oficiales los puestos de control migratorio, se instalaron cámaras térmicas para contabilizar el paso de personas y se puso en marcha un acompañamiento de las autoridades de salud.

Además se dispusieron horarios específicos de entrada y salida a Colombia con un mecanismo de "pico y documento", una medida basada en el número de documento de identidad.

HORARIOS Y REQUISITOS

Para el caso del paso en la localidad de Paraguachón, en el departamento de La Guajira, la apertura se inició a las 8 de la mañana e irá hasta las 4 de la tarde, mientras que para el caso de los puestos de control migratorio fluvial de Puerto Carreño (Vichada) e Inírida (Guainía) el horario de entrada y salida será de 6 de la mañana a 5 de la tarde.

Igualmente, en el caso del Puente Internacional José Antonio Páez, en el departamento de Arauca, el paso está permitido desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Mientras tanto en los puestos del departamento de Norte de Santander funcionará desde las 6 de la mañana, salvo en el Puente Internacional Simón Bolívar y el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, donde se permitirá el ingreso de viajeros solo hasta las 3 de la tarde y la salida hasta las 5 de la tarde.

"En el mecanismo de 'pico y documento' que hemos establecido a partir de hoy, aquellas personas cuyo último número de documento sea par podrán entrar los días pares y aquellos cuyo último número sea impar, los días impares", explicó Espinosa.

Por su parte, los menores de edad ingresarán según el número de documento de sus padres o la persona que los acompañe.

"Las personas que necesiten hacer tránsito hacia el interior del país o a un tercer destino deben cumplir no solo la medida de 'pico y documento' sino además con todos los requisitos establecidos para su ingreso", agregó el director de la entidad migratoria colombiana.

Espinosa confirmó además que en la medida en que "todo avance de manera positiva se analizará la posibilidad de retomar la expedición de la tarjeta de movilidad fronteriza" la cual "no servirá no servirá para acogerse al Estatuto Temporal de Protección por tratarse de un mecanismo diferente".

MOVILIDAD EN NORTE DE SANTANDER

En los pasos fronterizos de Puente Unión, en Puerto Santander; Puente Internacional Simón Bolívar, en Villa del Rosario, y el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en Cúcuta, la apertura de la frontera comenzó a las 00.00 horas de Colombia, según explicó la Gobernación de Norte de Santander.

En esos tres puntos las autoridades un pusieron un marcha una estrategia de seguimiento a indicadores de salud y control del covid- 19 y otras enfermedades para consolidar "un sistema sanitario apto para el debido control en el cruce de personas".

"Dadas las condiciones y necesidades de abastecimiento permanente que caracteriza la población pendular, se adoptarán medidas especiales que fortalezcan la regulación aduanera de canasta básica familiar (compras hasta por un 1.815.400 -unos 500 dólares- con su respectiva factura)", explicó la Gobernación.

Este anuncio se da pese a que Venezuela mantiene cerrada la frontera con Colombia, según confirmó hoy mismo a Efe una fuente gubernamental, al reiterar que los pasos entre ambos países deben ser abiertos de forma consensuada y mediante un acuerdo que no se ha alcanzado por el momento.

El equipo del chavista Freddy Bernal, representante del Gobierno de Nicolás Maduro en el estado de Táchira, donde están los principales pasos fronterizos con Colombia, indicó que solo se permite la movilidad de las personas con certificados de salud o con algún tipo de condición sanitaria.

Colombia y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas desde el 23 de febrero de 2019 por orden del presidente Maduro, en respuesta a un intento del líder opositor Juan Guaidó de ingresar al país desde la ciudad colombiana de Cúcuta al frente de una caravana de ayuda humanitaria.