Bruselas pide a España invertir en la recuperación, pero con prudencia fiscal

Bruselas, 2 jun (EFE).- La Comisión Europea llamó este miércoles a España a acometer más inversiones en 2022 para apoyar la recuperación por la pandemia de covid-19 utilizando los fondos europeos para ello, pero le pidió llevar a cabo una política fiscal "prudente".

El Ejecutivo comunitario pidió asimismo "preservar las inversiones financiadas nacionalmente" y, "cuando las condiciones económicas lo permitan, perseguir una política fiscal destinada a lograr posiciones fiscales prudentes a medio plazo y asegurar la sostenibilidad fiscal a medio plazo".

Bruselas pide prestar "particular atención a la composición de las finanzas públicas, tanto por el lado de los ingresos como por el del gasto, para asegurar una recuperación sostenible e inclusiva".

Llama además a dar prioridad a las inversiones que impulsen el crecimiento y a "reformas fiscales estructurales que ayuden a financiar políticas publicas prioritarias y contribuyan a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas".

Esto incluye, señaló la Comisión, "reforzar la cobertura, adecuación y sostenibilidad de los sistemas de salud y protección social para todos".

La Comisión Europea publicó este miércoles sus recomendaciones anuales de política económica para cada país de la UE, que este año se centran en la política fiscal puesto que los planes de recuperación elaborados por los Gobiernos serán la hoja de ruta para el resto de políticas.

Sin embargo, estas no fijan objetivos cuantitativos de reducción de déficit o deuda puesto que las normas de disciplina fiscal europeas siguen suspendidas. De hecho, Bruselas confirmó hoy que quiere que sigan congeladas durante todo 2022 y se reactiven en 2023.

Por este motivo no abrirá procedimientos correctivos a ningún país pese a que 23 de ellos superan el umbral del 3 % de PIB de déficit y 13 países rebasan el 60 % de deuda pública fijados por los Tratados. España incumple en ambos casos.

En general, la Comisión Europea considera que los países no deberían retirar prematuramente el apoyo a la economía y que en 2021 y 2022 debería mantenerse la ayuda fiscal, pero al mismo tiempo avisa de que en 2022 las políticas fiscales tendrán que ser cada vez más diferenciadas aunque se mantenga la inversión.

La recomendación para España va en la línea de la emitida para el resto de países de la UE con elevados niveles de deuda pública, a los que Bruselas llama a utilizar el fondo de recuperación para financiar inversiones adicionales, pero también a "mantener bajo control" el aumento del gasto corriente financiado con fuentes nacionales, que debería "ser limitado" en el caso de los más endeudados.

Esto, dice la Comisión, permitirá que las medidas fiscales maximicen el apoyo a la recuperación sin crear una carga permanente para las finanzas públicas.

España podrá recibir unos 70.000 millones de euros en subvenciones del fondo de recuperación y otros tantos en préstamos.

El Ejecutivo comunitario publicó asimismo informes para los países que registran desequilibrios económicos, que en el caso de España "combinan altos niveles de deuda privada, gubernamental y externa", tal y como ocurre también en Croacia, Irlanda y Portugal.