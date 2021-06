Borrell aboga por acelerar las negociaciones del tratado comercial con Indonesia

Brussels (Belgium), 24/05/2021.- European Union foreign policy chief Josep Borrell arrives at a special EU summit in Brussels, Belgium, 24 May 2021. EU leaders will discuss foreign policy EFE/EPA/OLIVIER HOSLET / POOL/Archivo

Yakarta, 2 jun (EFE).- El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, abogó este miércoles por acelerar las negociaciones del tratado de libre comercio entre la UE e Indonesia.

Así lo indicó Borrell en conferencia de prensa junto con la ministra de Exteriores indonesia, Retno Marsudi, en Yakarta durante la visita oficial que realiza a este país hasta el próximo viernes.

"El Indopacífico es un área vital para el futuro de la humanidad y parte de esta historia consistirá en una mayor relación económica de la Unión Europea con países como Indonesia", declaró Borrell, quien subrayó que el centro de gravedad del mundo está ahora en la región indopacífica.

Tras recordar que la UE e Indonesia llevan seis años negociando un tratado de libre comercio, el Acuerdo Integral de Asociación Económica, el responsable europeo afirmó que no deberían esperar otros seis años para completarlo.

La UE es el quinto socio comercial de Indonesia, la mayor economía de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y también el país más poblado de la región, con 270 millones de habitantes.

El comercio de bienes y servicios entre ambos ascendió el año pasado a unos 20.600 millones de euros, de los que 7.200 millones corresponden a las exportaciones europeas y 13.300 millones a importaciones desde Indonesia.

El jefe de la diplomacia europea también reconoció diferencias con Indonesia como la polémica sobre el aceite de palma indonesio, que se ha visto afectado por la políticas de sostenibilidad de los Veintisiete.

"No es una prohibición, es un problema de sostenibilidad que tenemos que solucionar juntos", precisó Borrell, quien reconoció la importancia del aceite de palma para la economía indonesia y su contribución a reducir la pobreza en el país.

El representante europeo también habló de la desigualdad de las vacunaciones contra la covid-19 entre los países ricos y las naciones en desarrollo debido al desabastecimiento en estas últimas.

En este sentido, aseguró que la UE ha exportado la mitad de su producción para paliar el problema de desabastecimiento y destacó que Reino Unido y Estados Unidos no han exportado "casi nada".

Según Borrell, las autoridades europeas han exportado un total de 200 millones de dosis y han acordado donar otros 100 millones de vacunas para combatir la pandemia en los países menos desarrollados.

Respecto al conflicto palestino-israelí, el diplomático europeo aseveró que coincide con la ministra indonesia en que la solución es el reconocimiento de dos Estados, pero agregó que esta postura es solo retórica si no se toman pasos para que se haga realidad. EFE

