Blog de Trump cierra un mes después de su lanzamiento

Por Elizabeth Culliford

2 jun (Reuters) - El blog del expresidente estadounidense Donald Trump, lanzado el mes pasado luego de que las principales plataformas de redes sociales vetaran al republicano, fue retirado de su página web.

Jason Miller, asesor de Trump, dijo el miércoles que la página, que se llamaba "From the Desk of Donald J. Trump" ("Desde el escritorio de Donald J. Trump"), no regresará.

"Era simplemente para apoyar los esfuerzos generales que tenemos y en los que estamos trabajando", sostuvo Miller en un correo electrónico a Reuters.

El equipo de Trump se ha dedicado por meses a estudiar planes para que el exmandatario lance una plataforma de redes sociales, pero se han entregado pocos detalles.

"Espero tener pronto más información sobre los esfuerzos amplios, pero no tengo un conocimiento preciso del momento", dijo Miller.

El blog, que fue anunciado como un sitio para "hablar con libertad y seguridad", era un medio de comunicación unidireccional que contenía publicaciones de Trump, a las que se podía dar "Me gusta" y compartir en redes sociales como Twitter y Facebook, en las que el exmandatario sigue bloqueado.

Una serie de plataformas de redes sociales bajaron las cuentas de Trump tras el asalto del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos por parte de seguidores del republicano.

Twitter Inc, que Trump usaba con frecuencia, declaró que su veto a Trump es permanente, incluso si volviera a postularse a la presidencia. Antes de ser bloqueado, el empresario convertido en político tenía más de 88 millones de seguidores.

El comité de supervisión independiente de Facebook Inc determinó que la compañía estuvo en lo correcto al suspender a Trump, pero cuestionó su naturaleza indefinida. En mayo, el comité dio a Facebook seis meses para establecer una respuesta proporcionada al caso.

YouTube, de Alphabet Inc, dijo que restablecerá el canal de Trump cuando decida que el riesgo de violencia ha descendido. (Reporte de Elizabeth Culliford; editado en español por Lucila Sigal)