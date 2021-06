Argentina llega a 10 millones de vacunados y espera el arribo de más dosis

Adultos mayores reciben la vacuna contra la covid-19 en una jornada de vacunación en la Provincia de Buenos Aires, (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 2 jun (EFE).- Argentina alcanzará este miércoles los 10 millones de vacunados con al menos una dosis de las distintas vacunas contra el coronavirus, mientras se espera la llegada de más unidades en los próximos días, que acercaría a los 20 millones la cantidad total de vacunas que entraron al país.

Pese a que los últimos datos del Monitor de Vacunación cifran en 9.924.476 los vacunados con una dosis y 2.876.639 con dos dosis, fuentes oficiales confirmaron a Efe que con las vacunas que se apliquen hoy se superará la barrera de los 10 millones.

Según precisó hoy la ministra de Salud, Carla Vizzotti, este jueves se espera la llegada de 800.000 dosis del primer componente de la rusa Sputnik-V, y un segundo vuelo de Aerolíneas Argentinas, cuya fecha de salida aún no está confirmada, traerá de Moscú 100.000 dosis del componente 1 y 400.000 dosis del componente 2.

Estas 1,3 millones de nuevas dosis, unidas a las 900.000 que llegarán el lunes procedentes del convenio para producir junto a México vacunas de AstraZeneca, dejaría al país con un saldo total de 19.832.000 dosis, según los datos oficiales.

Asimismo, la ministra afirmó que para junio se espera la llegada de 3,5 millones de dosis de AstraZeneca, se siga recibiendo Sputnik-V y se avance con el contrato con la china Sinopharm por 2 millones de dosis en junio y 4 millones en julio.

Hasta la fecha, Argentina cuenta con 17.631.945 vacunas: 8.115.745 de la Sputnik-V; 4 millones de Sinopharm; 580.000 de Covishield -hecha en India con la tecnología de AstraZeneca y Oxford-; 1.944.000 de AstraZeneca por el mecanismo Covax de la ONU y 2.992.200 del mismo laboratorio británico pero correspondientes al contrato que firmó Argentina para producir vacunas junto con México.

PRODUCCIÓN LOCAL DE LA SPUTNIK V

La titular de Salud anunció que el laboratorio del Fondo Ruso que produce la Sputnik-V, el Instituto Gamaleya, confirmó la calidad de los lotes producidos como prueba en Argentina, por lo que el país suramericano se podría unir a la cadena de producción.

"Es una muy buena noticia, el Instituto Gamaleya ha confirmado el control de calidad satisfactorio de los tres lotes de cada uno de los componentes", afirmó.

Con esta aprobación, Argentina podrá importar los antígenos necesarios para la producción de los dos componentes de la vacuna.

"En el día de ayer nos han informado que ese control de calidad fue satisfactorio y que vamos a avanzar firmemente en la importación de antígenos del componente 1 y 2, para que Argentina sea finalmente parte de la cadena de producción de la vacuna Sputnik V y para que podamos acelerar la llegada de la vacuna a nuestro país", agregó.

LA POLÉMICA CON PFIZER

Vizzotti se refirió también a la polémica surgida en los últimos días sobre un posible rechazo que Argentina hizo a la vacuna producida por Pfizer, y negó que esto se sea así, al tiempo que pidió a "los arcos políticos" que "bajen la tensión y la obsesión que tienen con Pfizer".

"Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer y Pfizer quiere vender su vacuna a la Argentina y estamos trabajando en eso. (...) Es absolutamente falso que Argentina haya rechazado una vacuna. No nos van a correr un centímetro de nuestro trabajo", aseveró.

Para aclarar el origen de la polémica, mostró un correo electrónico del director del mecanismo Covax para la región, Santiago Cornejo, en el que el que aclaró que "Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo Covax pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante no pudo continuar con la ventana de Covax".

SITUACIÓN SANITARIA

El Gobierno adoptó en las últimas semanas medidas restrictivas para frenar la segunda ola de la pandemia, que está causando cifras récord de muertes y contagios.

En este sentido, Vizzoti indicó que el aumento de casos de coronavirus "se detuvo", aunque subrayó la necesidad de hacer que la cifra de contagios comience a descender.

"En esta semana que terminó vimos que el aumento se detuvo. Hay una disminución del 8 por ciento de casos. Es decir, dejaron de crecer los casos. Pero sigue alto y necesitamos que descienda, necesitamos profundizar esa baja", valoró.

Desde la llegada de la pandemia al país, en marzo de 2020, se han registrado un total de 3.817.139 contagios y 78.733 muertes.