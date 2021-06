Aramco contemplaría emisión de bonos para financiar dividendos

(Bloomberg) -- Saudi Aramco se prepara para regresar a los mercados de capital globales con un bono que ayudaría a financiar un compromiso de dividendos de US$75.000 millones, según personas con conocimiento del plan.

La compañía de energía más grande del mundo ha elegido alrededor de 15 bancos para administrar una venta de deuda islámica, o sukuk, que podría suceder este mes, según personas con conocimiento del asunto. La empresa controlada por el Estado podría buscar recaudar alrededor de US$5.000 millones, dijo una de las personas.

Aramco está considerando vender sukuk en dólares y en moneda local, dijeron las personas. No se ha tomado ninguna decisión y la empresa puede posponer el trato si las condiciones del mercado se deterioran. Aramco declinó hacer comentarios.

Varias otras empresas estatales de energía en el Golfo Pérsico también están contemplando ventas de eurobonos. Qatar Petroleum podría emitir hasta US$10.000 millones en las próximas semanas, mientras que Energy Development Oman busca recaudar cerca de US$3.000 millones.

Más ganancias

Las ganancias de Saudi Aramco se dispararon en el primer trimestre en medio de una recuperación en los mercados de petróleo y gas, aunque el flujo de caja libre se mantuvo demasiado bajo para cubrir completamente su dividendo de US$18.750 millones para el período. Casi todos los pagos de la empresa van al Gobierno saudí, que está tratando de reducir un déficit de presupuesto que se amplió al 12% del producto interno bruto el año pasado.

El precio del petróleo se ha duplicado desde octubre a más de US$70 el barril a medida que las principales economías vacunan a sus ciudadanos y las empresas reabren. El aumento también ha sido respaldado por la OPEP+, reduciendo las exportaciones.

En respuesta a la caída del crudo a principios del año pasado, Aramco recortó el gasto, recortó empleos y optó por vender activos no esenciales. Un grupo liderado por Estados Unidos acordó en abril 2021 comprar los derechos de arrendamiento sobre los oleoductos de Aramco por US$12.400 millones.

La firma con sede en Dhahran, que cotiza en la bolsa de valores saudí, recurrió por última vez a los mercados internacionales de deuda en noviembre. Recaudó US$8.000 millones en bonos convencionales con vencimientos entre tres y 50 años.

Nota Original:Aramco Said to Plan Bond Sale to Help Fund $75 Billion Dividend

