Apple pierde a altos directivos del área de vehículos autónomos

(Bloomberg) -- Apple Inc. ha perdido a varios altos directivos de su equipo de vehículos autónomos en los últimos meses, una señal de desgaste en la división involucrada en lo que podría convertirse en un importante producto futuro.

El fabricante de iPhone tiene cientos de ingenieros que trabajan en la tecnología subyacente de automóviles autónomos, así como grupos de empleados que trabajan en un vehículo real, informó Bloomberg News. Doug Field, ex ingeniero superior de vehículos de Tesla Inc., opera la división junto con un equipo de gestión de menos de una docena de ejecutivos. Al menos tres miembros de ese equipo de gestión de automóviles de Apple se han marchado este año.

En los últimos días, Dave Scott, quien dirigía equipos que trabajan en la robótica relacionada con el automóvil, se fue para convertirse en el director ejecutivo de Hyperfine, una compañía de atención médica que desarrolla sistemas de resonancia magnética de próxima generación. Antes de la partida de Scott, Jaime Waydo, quien dirigió los equipos de regulación y seguridad de automóviles autónomos, partió para convertirse en el director de tecnología de Cavnue, una startup centrada en la seguridad de los automóviles autónomos en la vía pública.

En febrero, Benjamin Lyon, quien ayudó a crear el equipo de automóviles original de Apple hace varios años y que fue clave en el desarrollo del proyecto futuro, dejó la empresa para convertirse en el ingeniero jefe de Astra, una compañía que desarrolla tecnología para enviar satélites al espacio.

A pesar de las salidas recientes, Apple ha agregado nombres notables al equipo de automóviles en los últimos años, incluidos ex altos ejecutivos de Tesla a cargo de sistemas de propulsión e ingeniería de fabricación, interiores y exteriores de automóviles y software de conducción autónoma. El equipo también incluye a otros experimentados miembros y ejecutivos de la industria automotriz que han desarrollado productos clave de Apple.

Desde el comienzo del proyecto alrededor de 2014, el trabajo de Apple en un automóvil se ha reiniciado en varias ocasiones y ha experimentado múltiples cambios en la administración. La compañía con sede en Cupertino, California, inicialmente se propuso construir un automóvil completo para competir con Tesla, pero redujo sus ambiciones alrededor de 2016 para centrarse en el sistema subyacente de automóviles autónomos. Hace varios meses, se propuso nuevamente construir un automóvil, colocando una parte de los ingenieros de la división en ese esfuerzo.

Si Apple termina lanzando un automóvil, es poco probable que sea antes de fines de esta década. La salida de ejecutivos de este año podría agregar complejidad adicional a la capacidad de la empresa para hacer realidad el proyecto. Aun así, el fabricante de iPhone ha estado reclutando activamente a expertos de la industria automotriz para completar el equipo de liderazgo de la división.

