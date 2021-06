Acciones suben mientras operadores esperan nuevos catalizadores

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses subieron el miércoles pese al continuo vaivén en los mercados entre el optimismo económico y la preocupación por la inflación.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 0,1%, más que cualquier ganancia de cierre desde el 26 de mayo, a las 4:01 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 subió 0,2%

El Dow Jones Industrial Average subió 0,1%, al alza por quinto día consecutivo, la racha ganadora más larga desde el 7 de mayo

El índice MSCI World subió 0,1% a un máximo histórico

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0%

El euro registró pocos cambios en US$1,2208

La libra esterlina subió 0,1% a US$1,4169

El yen japonés cambió poco en 109,56 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó dos puntos básicos, más que cualquier pérdida de cierre desde el 25 de mayo

El rendimiento a de los bonos a 10 años de Alemania se redujo dos puntos básicos a -0,20%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años se redujo tres puntos básicos a 0,80%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 1,5% a US$69 el barril

Los futuros del oro subieron 0,3% a US$1.911 la onza

Nota Original:Stocks Gain as Traders Await New Catalysts: Markets Wrap

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.