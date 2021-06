Accesorios para el móvil que llevarán tu outfit a otro nivel este verano

MADRID, 2 (CHANCE)



Estamos contando los días para que empiece el verano, la estación más deseada del año. Vacaciones, buen tiempo, piscinas, paseos por la playa, esas escapadas que con tanta ilusión hemos preparado... Y, como no, con el móvil en la mano para no perdernos ningún plan y además capturar todos esos momentos especiales para compartirlos con nuestros seres queridos.



Si quieres que tu teléfono se convierta en la clave de tu outfit y acapare todas las miradas, no te pierdas la selección de accesorios y productos que más se llevan esta temporada y que dan a tu móvil ese toque tan diferente como original que ha conquistado a todas las influencers y que te descubrimos de la mano de 'La casa de las carcasas'.



- Collares de colores o nácar y carcasas en tonos pastel. El complemento más viral de los últimos tiempos ha sido, sin duda, el colgante para móvil. Este accesorio se ha convertido, como las joyas y los bolsos, en un 'must' de cualquier outfit. Si a esto le sumamos que es una manera muy práctica de llevar el móvil de forma segura y a la última, tenemos la explicación de su éxito. Aunque hay muchos modelos, este verano los diseños multicolor y de nácar combinados con las fundas suaves en tonos pastel, son una apuesta segura.



- Fundas acuáticas. Queremos que el móvil vaya con nosotros a todas partes y en verano eso implica playas, ríos, piscinas* lo que puede ser un peligro para el dispositivo. Las fundas acuáticas son otro de los accesorios del verano porque con ellas podrás disfrutar de surfear, nadar, bucear o viajar sin necesidad de preocuparte por la seguridad de tu dispositivo.



- Popsockets. Estos soportes adhesivos que se pegan en la parte trasera del smartphone son otro de los accesorios que tu móvil tiene que tener este verano. Seguramente los habrás visto en Tik Tok, en el metro o en cualquier cafetería porque son la última sensación. Gracias a ellos, puedes escribir con una sola mano o hacer selfies más fácilmente sin renunciar al diseño.



- El verano también llega a tu carcasa. Un verano sin alegría no es un verano... El calor nos invita a elegir diseños más coloridos y étnicos las carcasas no pueden ser menos, y hoy en día podemos encontrar muchos más modelos de los que podamos imaginar para, con este sencillo complemento, 'estrenar' móvil nuevo cada día.



- Power Bank. Planes, planes y planes... y ¡todos fuera de casa y te quedas sin batería! ¿Te suena verdad? Seguramente hayas vivido ese momento de verano cuando no pasas por tu casa y necesitas cargar el móvil. Las power bank son tus aliadas para evitar ese momento tan incómodo de quedarte desconectada.