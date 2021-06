84-74: El Barça se levanta ante el Joventut con un sensacional Bolmaro

El pívot croata del Joventut de Badalona Ante Tomic (i) lucha con el norteamericano Brandon Davies (d), del Barça, durante el primer partido de los cuartos de final de la Liga ACB que Barça y Joventut disputaron este martes en el Palau Blaugrana. EFE/Quique García

Barcelona, 1 jun (EFE).- El Barça se levantó tras la decepción de Colonia y se llevó claramente (84-74) ante el Joventut el primer partido del play off de cuartos de final de la Liga Endesa con Leandro Bolmaro como jugador más destacado con 16 puntos.

Los azulgranas se llevaron el partido gracias a su gran defensa en el tercer cuarto que dejó al Joventut en doce puntos y al acierto de sus pívots con Pau Gasol a la cabeza con 14 puntos y Smits muy resolutivo en el último período.

La Penya, que jugó su partido 2.000 en la liga española, solo inquietó a los azulgranas en el segundo período, en el que llegó a ir por delante, pero su mal inicio de tercer cuarto le condenó. Ante Tomic (17 puntos) fue su mejor jugador pero a los de Badalona le faltaron más argumentos para competir el triunfo a los locales.

El Barça entró al partido como un ciclón y ya tenía una cómoda ventaja de nueve puntos (13-4) a los cinco minutos. Jasikevicius dio la dirección del equipo a Adam Hanga y el húngaro respondió. Higgins y Abrines anotaron de tres y Bolmaro saco su repertorio ofensivo con ocho puntos.

Los verdinegros estuvieron blandos en defensa y lentos en la circulación de balón, y permitieron correr a los azulgranas, que con dos tiros libres de Gasol se fueron hasta los once puntos (26-15, min. 10).

La Penya reaccionó con un triple al final del primer cuarto con un triple de Brodziansky y otro de López-Arostegui en el primer ataque del segundo período (26-21, min. 11) y el Barça colapsó en ataque.

Un parcial de 5-14 dio la primera ventaja a los de Badalona (31-32, min. 15) tras dos tiros libres de Brodziansky, que lideró en ataque con nueve puntos en la primera parte. Subió su nivel defensivo el conjunto visitante y el Barça se atascó en el ataque estático.

Una canasta de Birgander puso al Joventut en su máxima ventaja (33-38, min. 18) antes de que el Barça reaccionara de la mano de Kuric y Higgins para irse al descanso dos arriba (40-38).

Los verdinegros le sirvieron en bandeja el despegue al Barça con cuatro balones perdidos y una falta de ataque de Tomic en el inicio del tercer cuarto. Higgins y Bolmaro volaron sobre el parquet y la defensa azulgrana hizo el resto.

Mirotic se hizo notar bajo el aro verdinegro y sus puntos pusieron al Barça en una cómoda renta (58-46, min. 29) ante una Penya donde solo Ante Tomic aportaba en ataque.

El Barça sentenció el choque en el inicio del cuarto período de la mano de Gasol y Smits (66-52, min. 32). Los azulgranas tuvieron paciencia ante la defensa zonal de los verdinegros y con el de Sant Boi imparable cerca del aro se fueron hasta una máxima diferencia de dieciséis puntos (70-54, min. 34).

Los verdinegros lo intentaron con Dimitrijevic y Brodziansky pero Bolmaro y Smits respondieron para darle al Barça un plácido final del partido. El jueves volverán a verse las caras ambos equipos en Badalona. Si gana, el Barça estará en semifinales.

Ficha técnica:

84. Barça (26+14+20+24): Hanga (3), Higgins (12), Abrines (5), Mirotic (11), Davies (7) -equipo inicial-, Bolmaro (16), Smits (11), Gasol (14), Oriola (-), Kuric (5) y Claver (-).

74. Joventut (18+20+12+24): Bassas (4), Ribas (11), Parra (-), Morgan (2), Tomic (17) -equipo inicial-, Dimitrijevic (16), Dawson (-), López-Arostegui (6), Brodziansky (16), Ventura (-), Birgander (2) y Busquets (-).

Árbitros: Perea, Caballero y Sánchez. Eliminaron por cinco faltas personales a Ante Tomic (min. 38)

Incidencias: primer partido del play off de cuartos de final disputado sin público en el Palau Blaugrana.