6-1. Báez sigue encendido y los Cachorros barren a los Padres

En la imagen, el puertorriqueño Javier Báez de los Cachorros de Chicago. EFE/Tannen Maury/Archivo

Chicago (EE.UU.), 2 jun (EFE).- El campocorto puertorriqueño Javier Báez conectó un jonrón de dos carreras, el primera base Anthony Rizzo aportó un par de dobles entre los tres imparables que pegó y los Cachorros de Chicago derrotaron 6-1 a los Padres de San Diego.

Fue la tercera victoria consecutiva del equipo de Chicago, la novena en los últimos 10 partidos disputados.

El bambinazo de Báez se fue a las gradas del jardín izquierdo y coronó un séptimo episodio de tres carreras que lograron los Cachorros para romper el partido a su favor.

Báez sigue explosivo al pegar el decimocuarto jonrón de la temporada, que lo coloca a tres del liderato de los mejores, y el tercero en los tres últimos partidos.

Rizzo impulsó dos carreras en la quinta con su primer doble para romper el empate 1-1 y registró un segundo partido de múltiples imparables consecutivos después de fallar los seis anteriores con rigidez en la espalda.

Los Cachorros conectaron ocho jonrones en la barrida que han tenido ante los Padres en una serie de tres partidos en el Wrigley Field por primera vez desde mayo de 2012. San Diego perdió su cuarta racha consecutiva, su racha más larga desde agosto pasado.

Los Padres también perdieron al campocorto surcoreano Kim Ha-seong y al jardinero izquierdo Tommy Pham por lesión luego de que chocaron persiguiendo un elevado en la cuarta entrada. San Diego no proporcionó una actualización inmediata sobre ninguno de los jugadores.

Rizzo conectó un lanzamiento de Tim Hill al jardín izquierdo-central más allá del guante del jardinero central curazoleño Jurickson Profar para poner a Chicago arriba 3-1 en el quinto.

Hill, un zurdo, había entrado para enfrentar al zurdo que golpeaba a Rizzo. Reemplazó a Pierce Johnson (1-2) quien cargó con la derrota.

El abridor venezolano Adbert Alzolay (4-4) permitió una carrera en tres imparables y ponchó a siete en cinco entradas para llevarse la victoria en cinco entradas de trabajo. Le siguieron cuatro relevistas de los Cachorros con cuatro entradas en blanco.

Kim condujo en la carrera de los Padres. Comenzó en el campo corto en lugar del toletero lesionado, el estelar dominicano Fernando Tatis Jr.

Momentos antes del choque entre Kim y Pham, los Cachorros empataron a 1 cuando Rizzo corrió a casa por un error del primera base Eric Hosmer al principio. Chicago luego llenó las almohadillas con un out y un sencillo bloop del segunda base Eric Sogard.

P.J. Higgins lanzó un pop alto a la izquierda, donde Pham y Kim se encontraron. La pelota y ambos jugadores cayeron al césped.

Kim apareció y le tiró al estadounidense dominicano Manny Machado en tercera para forzar el "out" del jardinero derecho venezolano Rafael Ortega.

Machado se lo transmitió a Jake Cronenworth en segunda para una fuerza sobre Sogard y una doble matanza de final de entrada.

Después de permanecer en el suelo durante varios minutos y ser atendidos por el personal de entrenamiento, tanto Pham como Kim salieron del campo. Kim estaba flanqueado por dos entrenadores.