Zoom supera estimaciones de ventas, utilidades y clientes

(Bloomberg) -- Zoom Video Communications Inc. entregó un pronóstico de ventas para el trimestre actual que supera las estimaciones de los analistas, lo que revela la capacidad de la compañía para retener y seguir agregando grandes clientes pese a una disminución de la intensa demanda creada por la pandemia.

Los ingresos en el período que finaliza en julio ascenderán a US$990 millones, dijo el martes la compañía con sede en San José, California, en un comunicado. Los analistas, en promedio, proyectaron US$942 millones, según datos compilados por Bloomberg. Las ganancias, excluyendo ciertos artículos, serán de entre US$1,14 y US$1,15 por acción. Los analistas estimaron 94 centavos.

Zoom se introdujo en la conciencia pública cuando la pandemia de coronavirus golpeó a principios de 2020, y se volvió casi instantáneamente ubicuo cuando las cuarentenas obligaron a las personas a utilizar el servicio para conectarse de forma remota al trabajo, la escuela, con los amigos y la familia. Inversionistas han expresado su preocupación este año sobre si ese crecimiento podría continuar a medida que aumenta la distribución de vacunas y terminan los cierres. El director ejecutivo, Eric Yuan, presionó para diversificarse, agregando productos premium como un sistema telefónico basado en la nube para atraer a las corporaciones más grandes, así como a las pequeñas y medianas empresas.

“Estamos motivados para ayudar a liderar la evolución hacia el trabajo híbrido que permite una mayor flexibilidad, productividad y felicidad para las conexiones tanto en persona como virtuales”, dijo Yuan en el comunicado.

Para el primer trimestre, que terminó el 30 de abril, las ventas de Zoom casi se triplicaron a US$956 millones, en comparación con la estimación promedio de los analistas de US$910 millones. La ganancia, excluyendo algunos artículos, fue de US$1,32 por acción. Los analistas proyectaban 99 centavos.

La aplicación de la compañía ofrece reuniones por video gratis durante 40 minutos y hasta 100 participantes antes de que se cobre a los usuarios. Los analistas se han centrado en la deserción o en la cantidad de clientes que abandonan las suscripciones mensuales o anuales, particularmente entre los usuarios corporativos.

Zoom dijo que tenía 497.000 clientes con más de 10 empleados, un aumento de aproximadamente 87% respecto al año anterior y que también supera la estimación promedio de los analistas de 486.415. La compañía también dijo que 1.999 clientes contribuyeron con al menos US$100.000 en ingresos de 12 meses. Los analistas proyectaron 1.787 clientes de dicha magnitud.

