Yang Yang: "Lo mejor de los Juegos de Pekín 2022 es que se van a celebrar"

La presidenta Comité de Atletas de Pekín 2022 y vicepresidenta de la Agencia Mundial Antidopaje, la campeona olímpica china Yang Yang, posa durante la entrevista mantenida con la Agencia Efe en el pabellón de hockey del Centro de Entrenamiento de Deportes Paralímpicos de China de Pekín, China, el pasado 15 de mayo y facilitada este martes. EFE/Javier Triana

Pekín, 1 jun (EFE).- En medio de llamamientos a la cancelación de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio por la situación pandémica y al boicot de los JJ.OO. de Invierno de Pekín 2022 por cuestiones políticas, la campeona olímpica china Yang Yang lo tiene claro: la cita olímpica invernal en la capital china se celebrará sí o sí.

Tampoco será sencillo. Pero con 34 títulos mundiales a sus espaldas -entre ellos el primer oro olímpico de la historia de China en unos Juegos de invierno- la patinadora de velocidad Yang Yang (Jiamusi, 1976) algo sabe de superar retos.

Yang es presidenta del Comité de Atletas de Pekín 2022 y vicepresidenta de la Agencia Mundial Antidopaje, además de una de las caras más conocidas del deporte chino, en parte por el hito olímpico que supuso para su país la victoria en los 500 metros en patinaje de velocidad pista corta lograda en Salt Lake City en 2002.

En un hueco de su atiborrada agenda, Yang atiende a Efe en uno de los centros de entrenamiento para los Juegos Paralímpicos de invierno de 2022 Pekín y que convertirán a la capital china en la primera sede en acoger unos Juegos tanto de verano como de invierno.

Pregunta.- ¿Cómo avanzan los preparativos para Pekín 2022?

Respuesta.- Todo marcha tal cual estaba previsto. El Comité Olímpico Internacional está contento con nuestros preparativos. Y acabamos de hacer pruebas de deportes de hielo y nieve. Aprendimos mucho y creo que el equipo está listo para acoger los Juegos. ¡Es muy emocionante!

P.- ¿Qué cree que será lo más destacado de esos JJ.OO.?

R.- En un momento especial como una pandemia, creo que lo mejor para los atletas es que los Juegos van a celebrarse. Para el Comité Organizador, sé que es muy difícil, pero todo el mundo está trabajando duro y queremos ofrecer los mejores Juegos Olímpicos para los atletas.

Y desde la parte de los atletas, creo que también es muy duro por la pandemia, pero no se han rendido y lo darán todo para venir a Pekín. Tengo muchas ganas.

P.- Usted ha participado en tres citas olímpicas y ha asistido a alguna más, ¿recuerda otros desafíos organizativos como al que se enfrentan en la actualidad?

R.- En 2001, sucedió el ataque del 11 de septiembre en Estados Unidos, y el mundo no estaba seguro de lo que iba a pasar. Como atleta, has estado trabajando durante cuatro años, y recuerdo que en 2001, cuando eso pasó... no sabíamos qué sucedería.

Una de mis compañeras dijo: "Si vamos a los Juegos, ¡quizá no volvamos!". Era una broma, pero en realidad era muy serio. Pero elegimos creer que el Comité Olímpico nos protegería, seguir trabajando en nuestros entrenamientos, porque teníamos un sueño.

Recuerdo que fueron muy estrictos con la seguridad en esos Juegos. ¡Y la primera vez que vi a los soldados con pistolas de verdad en la Villa Olímpica! Pero entendimos que era un entorno muy tenso y elegimos creer y trabajar con ellos. Y luego al final bajar al hielo y ganar mi primer oro (olímpico).

P.- Después de usted, ha habido varios oros olímpicos de mujeres chinas en su disciplina. ¿Sirvió su victoria para inspirar a las mujeres deportistas en China?

R.- ¡Y a los hombres! (ríe) Entrenábamos con los chicos y a veces les ganaba y no les hacía gracia. Tenían que ganarme. Nos dábamos ánimos los unos a los otros. Tuve la suerte de romper ese techo y ganar el primer oro. Y también eso da más confianza a los que vienen detrás. "Si ella puede hacerlo, yo también".

En mi ciudad, que es muy pequeña, se convirtió en un deporte popular después de que ganara. Incluso ahora el patinaje de velocidad en pista corta es muy popular allí, porque después de mí ha habido otros campeones del mundo.

P.- Háblenos de su carrera: ¿cómo empezó a interesarse por el patinaje?

R.- Me crié en el noreste de China, que es un lugar de inviernos largos durante los que jugamos con el hielo y la nieve. Es lo único divertido. Y había un club de patinaje entre mi casa y mi colegio. Así que cada día cuando iba y venía entre mi casa y la escuela veía a algunos patinadores, que me inspiraban para probarlo. Y tuve la oportunidad de probar, me encantó y me apunté al club.

P.- No era un deporte especialmente conocido en China hasta hace poco, ¿no? La primera participación olímpica en unos Juegos de invierno fue en 1980, y en 42 años ha pasado a organizarlos, ¿cómo explica usted ese crecimiento?

R.- China no solo ha crecido en deportes de invierno. De hecho ha crecido en todo, en la economía, la calidad de vida de la gente... He vivido todo ese crecimiento.

En 1980, (en China) mandamos una delegación a los Juegos (de invierno) por primera vez. Entonces, se marcó el objetivo de subir al podio y lograr un oro. Nos llevó 22 años. Pero una vez que lo logras, trabajas generación a generación... y 42 años después, aquí estamos y tenemos los Juegos de Invierno. Pero no solo los deportes de hielo han crecido. También los de nieve.

P.- Aunque es en hielo donde China ha obtenido más participación y victorias que en nieve, ¿a qué cree que se debe?

R.- Pues como cualquier país, a algunos se les da mejor la nieve, como Noruega, mientras que no tienen buen equipo en pista corta o en patinaje artístico.

Creo que nos desarrollamos antes en hielo, y son deportes más accesibles. Para los de nieve necesitas ir a la montaña y hace falta un resort de esquí, que es más complicado de construir.

En China, las zonas de montaña se están desarrollando aún, y desde luego los Juegos Olímpicos (de Pekín 2022) están contribuyendo a un más rápido desarrollo, no solo en cuanto a instalaciones, sino también a los servicios.

P.- ¿Habrá requisitos especiales para asistir a Pekín 2022?

R.- Animamos a los atletas a que se vacunen para protegerse a sí mismos y a los demás. Y tengo confianza. Sé que hay muchas cuestiones técnicas en las que tenemos que trabajar, pero por nuestra experiencia y capacidad, creemos que podemos albergar los Juegos.

P.- Algunos colectivos piden el boicot para los Juegos de Pekín 2022 porque aseguran, entre otras cosas, que hay políticas de China van en contra del espíritu olímpico. ¿Qué opina usted de esto?

R.- Es una propuesta muy ingenua y muy egoísta. Históricamente sabemos que solo perjudica a los atletas, a los amantes del deporte, y a los más pequeños, porque pierden la oportunidad de tener sus propios modelos a imitar. Y usan el deporte para motivos políticos, pero no les va a ayudar con esos objetivos políticos. Estoy totalmente en contra y espero que esa gente madure.

Javier Triana