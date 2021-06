Viviendas de lujo en Dubái siguen siendo unas de las más baratas

(Bloomberg) -- El exceso de oferta que ha mantenido bajos los precios inmobiliarios en Dubái durante más de media década probablemente mantendrá al emirato al margen de un repunte mundial de los valores de los bienes raíces residenciales de lujo.

El sector de la construcción, que está saliendo rápidamente de la depresión causada por la pandemia, entregará unas 62.000 viviendas en el emirato este año y casi 63.500 en 2022, lo que supondría la mayor cantidad desde 2009, según la consultora Knight Frank LLP.

La explosión de la oferta probablemente dejará a Dubai, junto con Buenos Aires, como las dos únicas ciudades de la selección de 25 lugares de primera categoría de Knight Frank que experimentarán un descenso en los valores de las propiedades residenciales de gama alta.

“El desequilibrio entre la oferta y la demanda ha sido una característica definitoria del mercado residencial de Dubái desde la Gran Recesión de 2008-09”, dijo Faisal Durrani, jefe de Investigación de Oriente Medio en Knight Frank. “De cara a los próximos años, esto parece que va a persistir”.

Aunque los compradores de viviendas más ricos, que huyeron de los confinamientos por el virus para refugiarse en Dubái, han contribuido a estimular la demanda de viviendas de lujo este año, la mejora no ha sido uniforme. Gran parte de los bienes raíces de la ciudad todavía enfrentan un exceso de oferta que ha reducido los valores en más de un tercio desde 2014.

La pandemia agravó las presiones derivadas de la pérdida de empleos y la salida de trabajadores extranjeros, mermando la demanda de alquileres. El auge de la oferta residencial sugiere que el exceso crónico de oferta seguirá siendo una vulnerabilidad clave para Dubái, uno de los siete que conforman los Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, las perspectivas también significan que Dubái será una relativa ganga para los compradores con muchos recursos. Con un millón de dólares se pueden comprar 165 metros cuadrados de espacio en Dubái, unas cinco veces más que en Londres o Nueva York, según Knight Frank. En Dubái hay 42.356 viviendas valoradas en US$1 millón, sólo superadas por la capital británica.

Se prevé que el valor de las viviendas de primera calidad, por 3,6 millones de dírhams (US$1 millón) o más, disminuya 2% en 2021, tras haber caído 6% en 2020, según estimaciones de Knight Frank.

Los precios de las viviendas en general disminuirán entre un 2% y un 3%, mientras que las propiedades unifamiliares, conocidas localmente como villas y que constituyen alrededor de un tercio de la oferta residencial de la ciudad, es probable que suban entre 3% y 4%, dijo Durrani.

Aun así, Knight Frank prevé que los precios caerán a un ritmo más lento gracias a la relajación de las restricciones de viaje y los planes de organizar la pospuesta Expo 2020 a fines de este año.

Con “la mejora de las perspectivas económicas, la confianza de las empresas está aumentando y eso se está traspasando al mercado inmobiliario en forma de un mayor interés y un aumento del volumen de las operaciones”, dijo Durrani.

