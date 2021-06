Ven como una "burla" el plan para registro electoral de hondureños en EE.UU.

La Fundación 15 de septiembre, con sede en el sur de Florida, viene denunciando desde el año pasado la falta de planes del Gobierno para registrar a los migrantes en EE.UU. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Miami, 1 jun (EFE).- La inmensa mayoría de los hondureños en Estados Unidos no podrán votar en las próximas elecciones en su país, debido a que el Gobierno "de forma calculada" no ha hecho lo necesario para dotarles a tiempo de la nueva tarjeta de identidad, denunció este martes una organización de dicha comunidad.

Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, indicó a Efe que el próximo fin de semana se realizará en 14 puntos de Estados Unidos lo que describió como "una burla a la comunidad migrante y un engaño a la comunidad internacional" de parte del Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.

Treinta registradores públicos estarán operando los días 3, 4 y 5 de junio 28 máquinas que sirven para almacenar los datos, la fotografía y las huellas de cada hondureño para con ellos fabricar las nuevas tarjetas de identidad que son requeridas para poder registrarse como elector.

Flores denunció que a estas alturas de año, con la cita con las urnas fijada para el 28 de noviembre, el Gobierno de Hernández solo ha anunciado oficialmente esta iniciativa dirigida a que los migrantes hondureños en EE.UU., que son unos 1,1 millones, puedan ejercer su derecho a votar en las elecciones de su país.

El 25 de agosto es el día límite para registrarse, recuerda Flores, quien cree que solo unos 20.000 van a poder hacerlo, salvo que el Gobierno, acuciado por la presión interna e internacional, desplace más registradores y máquinas a EE.UU. y los deje en el país el tiempo que sea necesario para que todos puedan tener las nuevas tarjetas.

La Fundación 15 de septiembre, con sede en el sur de Florida, viene denunciando desde el año pasado la falta de planes del Gobierno para registrar a los migrantes en EE.UU.

Han organizado manifestaciones, como la celebrada la semana pasada en Washington, y han contactado a funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) y congresistas estadounidenses.

Flores habló esta semana con Oscar Rivera, coordinador del Registro Nacional de las Personas de Honduras, y, según dijo a Efe, le confirmó que lo de este fin de semana es solo un proyecto "piloto".

Por ahora no se ha anunciado nada más, dijo Flores.

Como prueba de que a su juicio hay algo intencionado en todo el asunto destacó que el Gobierno ha decidido los lugares en los que estarán operando los registradores y las máquinas sin consultar con la comunidad que "sabe donde les conviene a los migrantes".

En Florida el enrolamiento no se hará en Miami, donde está el consulado general, sino en Tampa, a cuatro horas por carretera, y en Texas no se hará en Houston sino en McAllen, en la frontera. Los inscritos en el consulado de Atlanta tendrán que ir a otro estado, Tennessee, agregó.

Los hondureños en Florida van a acudir "masivamente" a Tampa desde el próximo viernes a pesar de las dificultades que supone para la mayoría, dijo Flores, quien destaca que inicialmente habían calculado que solo 70.000 hondureños iban a poder registrarse para votar pero han revisado la cifra y ya no cree que lleguen ni a 20.000.