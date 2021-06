Thomas Christiansen quiere que Panamá juegue bien, gane y convenza

El entrenador de la selección panameña de fútbol, Thomas Christiansen, golpea el balón durante una sesión de entrenamiento en el Colegio de Panamá, hoy, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 1 jun (EFE)-. El técnico de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, afirmó este martes que su objetivo es que el combinado 'canalero' juegue bien, gane y convenza en los duelos eliminatorios venideros ante Anguila y República Dominicana.

"Nosotros trabajamos para jugar bien, ganar y convencer. Yo solo pienso en ganar los dos partidos si o si", dijo el estratega hispano-danes en una conferencia de prensa.

Panamá se prepara para enfrentar a Anguila el próximo sábado 5 y a República Dominicana tres días después, en dos partidos a disputarse en el estadio Nacional Rod Carew por el grupo D de la primera ronda de eliminatorias de la Concacaf.

Sobre los rivales y lo que se podía ver de la selección panameña en los partidos, el técnico prometió una selección Panamá con hambre de hacerlo todo bien.

"Será una Panamá que juegue bien, que imponga la intensidad en el juego y que intentará marcar el gol cuanto antes, para luego tener la libertad de manejar el partido y darle la pausa que se necesita en el juego", indicó.

Los panameños suman seis puntos y +2 en la diferencia goleadora en el grupo D, productos de dos triunfos, pero marchan segundos en la tabla por debajo de República Dominicana, con igual cantidad de puntos, pero con +7 en la diferencia goleadora.

"Vamos con todo desde el primer juego, a Anguila se le respeta y no creo que República Dominicana venga a especular con el resultado, reitero no nuestro es ganar los dos partidos", afirmó.

Sobre si la jerarquía de Panamá pesa en estos partidos, Christiansen ponderó el liderazgo de algunos jugadores que son necesarios en este tipo de encuentros, en donde se juega mucho."Siempre se necesitan de esos jugadores que tiren del carro, que lleven el peso del partido", afirmó.

Advirtió que "no importa que se juegue con Anguila, República Dominicana o Brasil siempre se necesita un líder".

El técnico señaló que la fata de gol de los primeros partidos del grupo ante Barbados y Dominica no le roba el sueño y que "somos poco eficaces de cara al gol, si las metemos o no, igual tenemos que trabajar y seguir.

"Yo fui delantero y es cuestión de rachas. Tenemos que estar claro que la falta de goles es una situación que se puede dar y toca trabajar y aconsejarlos de cara a estos juegos", puntualizó.

Para el técnico el hecho de que para estos dos juegos se cuente con público en las gradas es algo que le emociona y que está ansioso por que el momento se dé y que jugar con público "es una gran motivación".

"Solo de pensar que voy a escuchar a los aficionados se me ponen los pelos de punta, estoy deseoso de que ese día llegue", precisó.