Puerto Rico y Bahamas listos para volver a jugar con público en las eliminatorias a Catar 2022

San Juan, 1 jun (EFE).- Puerto Rico y Bahamas se alistan para enfrentarse este miércoles en su tercer partido del Grupo F de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022 a celebrarse en Mayagüez (oeste) en lo que será el primer evento deportivo en la isla con público en medio de la pandemia.

El encuentro, que no define nada para ninguna de las escuadras pues técnicamente están eliminadas de la siguiente ronda de las eliminatorias, se llevará a cabo a las 07.00 de la noche en el Estadio Centroamericano José Figueroa Freyre con público a 50 % de capacidad.

El pasado 28 de marzo, durante la primera fecha de las eliminatorias mundialistas, Puerto Rico se midió a Trinidad y Tobago, y a dicho partido solo acudieron los familiares de los jugadores, presidentes de clubes e invitados especiales.

"Nos llena de mucha emoción el pensar que vamos a escuchar nuevamente los gritos y aplausos de los fanáticos en la gradería", sostuvo el presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), Iván Rivera, en un comunicado de prensa.

"Es una sensación que es parte de cada partido y más, un partido de la selección nacional. Será un juego muy especial para nosotros como federación y para los jugadores", afirmó.

Algunas de las medidas que tomó la FPF para el desafío del miércoles, están el que los aficionados, además del boleto de entrada, necesitarán presentar en la entrada del estadio su tarjeta de vacunas con la segunda dosis hace más de 15 días a la fecha del partido.

Si la persona no está vacunada, incluyendo niños, deben tener una prueba de la covid-19 con resultado negativo con 72 horas o menos antes del partido.

"Todo el mundo tiene que presentar su tarjeta de vacunas o una prueba con resultado negativo a la covid-19", exigió Rivera.

Aquellos que lleguen sin el resultado negativo de la prueba, podrán realizarse la misma en un laboratorio que estará en la entrada del estadio, indicó el líder federativo.

Puerto Rico y Bahamas disputan el Grupo F junto a Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, y Guyana.

Tras las primeras dos fechas de juego en marzo pasado, San Cristóbal y Nieves marcha primero con seis puntos (2-0-0), seguido de Trinidad y Tobago con cuatro (1-1-0), Guayana tiene tres (1-0-1), Puerto Rico con un punto (0-1-1), y Bahamas, cero (0-0-2).

No obstante, dichos récords de Puerto Rico y Trinidad y Tobago pudieron haber cambiado hace más de dos meses.

Esto se debió a que en el encuentro de estos el 28 de marzo, el futbolista trinitense Andre Boucard era presuntamente considerado "inelegible" como jugador por ser agente de atletas.

Ante ello, la FPF esperaba alguna respuesta de la FIFA, pero debido a que el organismo deportivo local presentó la disputa después de haber pasado 24 horas del encuentro, no prevaleció.

Si la decisión prevalecía, a Puerto Rico se le otorgaba la victoria y tres puntos, lo que los hubiera ubicado en una mejor posición del Grupo F.

Guyana, por su parte, también envió una protesta oficial a la FIFA, a pesar de que en su encuentro ante Trinidad y Tobago, Boucard no jugó.

Para el encuentro de este miércoles, Puerto Rico contará en su alineación con el debut en la selección de Zarek Valentín, defensa del Houston Dynamo en la MLS; y Jaden Servania, mediocampista del Birmingham Legion FC en la United Soccer League.

Puerto Rico, dirigido por el estadounidense Dave Sarachan no contará con Cody Laurendi en la portería, tras su retiro de la selección tras el partido ante Trinidad y Tobago.

Ante ello, Sarachan, extécnico del programa de US Soccer y del LA Galaxy, decidirá será el guardameta entre Joel Serrano, Ángel Molinari y Johan Rodríguez.

El cuarto y último partido de Puerto Rico será el 8 de junio frente a Guyana en Saint Cristóbal y Nieves.