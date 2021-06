Portaltic.-Lenovo Elite reembolsará el coste de portátiles y tabletas en el primer año de uso, si presentaran un fallo técnico

01-06-2021 Tableta Smart Tab M10 FHD Plus POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA LENOVO



MADRID, 1 (Portaltic/EP)



Lenovo ha lanzado su programa Lenovo Elite con el que ofrece al cliente la posibilidad de recibir un reembolso del precio que pagó en su momento por un dispositivo, si este experimentara un fallo técnico cubierto por la garantía estándar.



Para que la programa entre en funcionamiento, el fallo técnico debe ocurrir una vez hayan transcurrido 30 días desde la compra del dispositivo electrónico. Aquellos fallos que se produzcan antes de ese plazo deben comunicarse al establecimiento al no estar cubiertos por la promoción, como informan desde Lenovo en un comunicado.



La compañía matiza que Lenovo Elite no es un seguro, y por ello, si el portátil o la tableta sufre daños por una caída o un golpe, este nuevo programa de garantía no lo cubriría. Los usuarios obtendrán el reembolso siempre que se trata de un fallo técnico cubierto por la garantía estándar y el equipo sea reparado por un centro de autorizado por Lenovorepair.



La campaña estará disponible para todas las compras elegibles de los minoristas participantes antes del 30 de abril de 2022 y aplicará a portátiles y tabletas de consumo, por lo que queda fuera de esta promoción la línea Think de la compañía.



En concreto, Lenovo no solo reparará el dispositivo, sino que dentro de los primeros 365 días de la fecha de compra devolverá al cliente el importe total del mismo (reembolso limitado a 1.000 euros para portátiles y 300 euros para tabletas). Requiere que los usuarios se registren, en un plazo máximo de 15 días tras la compra, en la web del programa Elite.