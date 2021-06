Perú.- Convocan este martes en Perú manifestaciones contra la candidatura de Keiko Fujimori

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Organizaciones políticas y colectivos ciudadanos peruanos han convocado para este martes en la capital de Perú, Lima, y otras ciudades del país manifestaciones contra de la candidatura a la presidencia de Keiko Fujimori con el partido Fuerza Popular.



La formación de izquierdas Nuevo Perú, uno de los grupos líderes de las marchas, ha informado a través de su perfil de Twitter de la cita, que en Lima la protesta arrancará en la Plaza San Martín bajo el lema 'Keiko No Va'.



"Mañana (martes) volvemos a las calles, porque el autoritarismo, la corrupción generalizada y la violación de Derechos Humanos no quedarán impunes", ha aseverado el partido político.



La Plaza San Martín del Centro Histórico de Lima, lugar desde donde parten la gran mayoría de manifestaciones realizadas en la capital peruana, acogerá la principal convocatoria de la jornada.



A este punto acudirán los jóvenes del movimiento Keiko No Va- PUCP, quienes a través de sus redes sociales han llamado a esta marcha nacional.



"Por amor a nuestro país le decimos no a Keiko Fujimori. Rechazamos el legado de la corrupción, vulneración de Derechos Humanos por la defensa de nuestras instituciones y la libertad de prensa. Le decimos no al narcoestado", han incidido desde este grupo, que considera a la candidata de Fuerza Popular, "un peligro latente" para la sociedad, informa el medio peruano 'La República'.



Otros colectivos de jóvenes estudiantes han anunciado que participarán también en la manifestación, en la que, aseguran, también se demandará un "voto crítico", mientras la Comisión de Derechos Humanos de Ica, así como otros partidos de izquierda también acudirán.



La última encuesta publicada este domingo, sitúa al candidato de la formación de Izquierda Perú Libre, Pedro Castillo, con un 51,1 por ciento de intención de voto, muy cerca de Fujimori, que se sitúa en un 48,9 por ciento de intención de voto. Este domingo, ambos candidatos participaron en el último debate que precederá a la cita electoral del próximo domingo.