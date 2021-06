Paraguay cierra mayo con 103 nuevos decesos y acumula 9.186 muertes

Personal médico trabaja en una jornada de vacunación en el Centro Médico La Costa de Asunción. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 31 may (EFE).- Paraguay sumó este lunes 103 nuevas muertes por la covid-19, lo que eleva a 9.186 el total de fallecidos desde el comienzo de la pandemia el pasado año, en el día en que la cartera sanitaria comenzó a vacunar a las personas nacidas a partir de 1959.

El Ministerio de Salud informó además de un registro de 3.802 hospitalizados, de los cuales 590 están en terapia intensiva, un marco que desborda la red sanitaria estatal del país, de unos 7 millones de habitantes.

El reporte diario informó a su vez de 2.696 nuevos positivos, con lo que el acumulado asciende a 355.384, mientras que los recuperados se sitúan en 292.715.

El último día de mayo fue también el del comienzo de la vacunación a la franja de la población de 62 años, rebajando la anterior de 65 años y con la mira en la llegada de nuevos cargamentos de vacunas a lo largo de esta semana.

Desde febrero de 2021, cuando llegaron las primeras 4.000 dosis de Sputnik V, Paraguay ha recibido un total de 707.400 vacunas anticovid.

La cartera sanitaria confía en recibir el jueves 134.400 dosis compradas a través del mecanismo Covax y aguarda la llegada de 100.000 dosis donadas por Catar.

Paraguay contaba hasta el viernes con 79.524 dosis disponibles para la primera aplicación y 73.298 reservadas para completar la pauta, según los datos del Ministerio de Salud.

Hasta el momento se ha vacunado a 308.949 personas con alguna de las dos dosis, con el objetivo de inmunizar a unos 4,7 millones de ciudadanos.

Las cifras de Our World in Data hasta el 28 de mayo mostraban que el 4,19 % de la población había recibido una de las dos dosis, mientras que el 1 % ya estaba completamente vacunado.

La lentitud en la llegada de las vacunas ha sido achacada por grupos ciudadanos y parte de la oposición al Gobierno que preside Mario Abdo Benítez, que desde un principio apostó para la vacunación por la plataforma Covax, pendiente de entregar la mayor parte de los 4,3 millones adquiridas.

La gestión de la pandemia del mandatario, del conservador Partido Colorado, originó manifestaciones ciudadanas el pasado abril en Asunción exigiendo su renuncia.