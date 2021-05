Panamá llega a 378.097 casos de la covid-19 y 6.371 defunciones

Una mujer se realiza una prueba de hisopado para detectar covid-19 en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Ciudad de Panamá, 31 may (EFE).- El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) informó este lunes de 321 nuevos casos de la covid-19 y una muerte por la enfermedad, que hacen un total de 378.097 contagios confirmados y 6.371 fallecimientos en más de un año de pandemia.

El informe del Minsa reportó que hay 368 hospitalizados por el coronavirus en planta general y 53 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que 5.565 están aislados en sus casas con síntomas leves y 341 en hoteles.

Los pacientes recuperados suman 365.399 desde el 9 de marzo de 2020 que se dio el primer caso de contagio en Panamá, que tiene una letalidad por la covid del 1,7 %, de las más bajas en Latinoamérica, según el Minsa.

Las muertes según con el rango de edad se concentran entre las personas de 60 a 79 años (3.077) y mayores de 80 (1.708), aunque tienen una menor cantidad de casos que el segmento de 20 a 59 años.

En esta jornada fueron aplicadas 5.836 pruebas de diagnóstico del SARS-CoV-2, con una positividad de 5,5 %. En Panamá se han aplicado a la fecha 2.655.708 test, 620.710 por millón de habitantes.

Hasta este lunes hay un acumulado de "106 casos de variantes SARS CoV-2 (...) tales como la del Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, India y Californiana o la procedente de los Estados Unidos", indicó el Minsa.

En relación con el proceso nacional de vacunación, el Ministerio de Salud señalo que desde el 20 de enero pasado cuando llegó al país el primer lote de vacunas contra la covid-19, se han administrado un total de 1.071.998 dosis.

El Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, dijo este domingo que Panamá, con 4,2 millones de habitantes, ya tiene vacunada contra la covid-19 al 14 % de su población tras aplicar más de un millón de dosis.

Sucre, no obstante, advirtió que a pesar de que el plan nacional de inmunización está avanzando, no se debe "bajar la guardia", pues la inmunidad de rebaño aún está "lejos".

Panamá ha recibido más de 1,4 millones de dosis de los preparados de Pfizer, su mayor proveedor, y de AstraZeneca.

Con las dosis del fabricante estadounidense Pfizer se está vacunando a grupos prioritarios, según lo establecido por un cronograma oficial de cuatro fases aprobado por las autoridades sanitarias.

Mientras que el preparado de AstraZeneca se administra a hombres mayores de 30 años y mujeres de 50 o más años que se hayan inscrito en un registro voluntario.