Óscar Tabárez elogia a Fede Valverde y recuerda a su amigo Vicente Del Bosque

En la imagen un registro del seleccionador del equipo nacional masculino de fútbol de Uruguay, Óscar Washington Tabárez. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 1 jun (EFE).- El seleccionar de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, elogió este lunes al centrocampista del Real Madrid Federico Valverde y recordó palabras de Vicente Del Bosque para hablar sobre el lugar que el jugador ocupa en la plantilla de su equipo.

"Me sorprendió cuando jugó contra el Liverpool de Inglaterra de marcador de punta", aseguró 'el Maestro', quien contó que en estos días el futbolista le contó los detalles de esa situación.

Según explicó Tabárez durante una conferencia de prensa virtual, Valverde fue consultado sobre si se animaba a ocupar el lateral derecho a lo que respondió: "¿Cómo no me voy a animar?".

"Eso no lo hace cualquier jugador, lo hacen los grandes, los que confían en lo de ellos y los que se sacan cualquier rasgo de ego exagerado", puntualizó el seleccionador uruguayo.

También, apuntó que el hecho de compartir equipo con Luka Modric, Carlos Casemiro y Toni Kroos hace que su pupilo muchas veces deba abandonar las posiciones más centrales en el esquema del Real Madrid.

Sin embargo, citando palabras del salmantino Del Bosque, a quien definió como su amigo, Tabárez explicó que alternar con tres centrocampistas de la talla del croata, el brasileño y el alemán a los 22 años es "algo casi inédito".

El pasado viernes, durante una conferencia de prensa, Valverde avisó que, en caso de ser necesario, podría ocupar el lateral derecho de la selección, puesto en el que jugó frente al Liverpool por la Liga de Campeones.

"Un jugador siempre se presta para estar dispuesto para el entrenador y para todo el equipo, para poder aportar ese granito de arena que uno quiere. Uno siempre quiere jugar donde pueda, donde sea y donde pueda ayudar a todo el equipo a seguir apuntando a lo más alto", señaló.

De acuerdo con esto, indicó que si Tabárez cree que él puede ser una opción en ese lugar, entonces ayudará al equipo aunque no esté acostumbrado a ocuparlo.

El futbolista, de 22 años, se encuentra concentrado en el Complejo Celeste donde Uruguay se prepara para jugar este jueves frente a Paraguay por la quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.