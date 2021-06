Noboa convencido de que Ecuador tiene equipo para "darle pelea" a Brasil

En la imagen, el centrocampista ecuatoriano Christian Noboa. EFE/Franklin Jácome/Pool/Archivo

Guayaquil, 1 jun (EFE) .- El centrocampista Christian Noboa afirmó este martes que Ecuador tiene "equipo para darle pelea" a la selección de Brasil este viernes en partido de la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

El jugador dijo que Ecuador deberá jugar y pensar igual que lo hizo al caer por la mínima ante Argentina en Buenos Aires y frente a Colombia, a la que golearon por 6-1 en Quito.

Brasil es "una gran selección, pero nosotros tenemos equipo para darle pelea", subrayó durante una videoconferencia de prensa desde la Casa de la Selección.

Pero insistió en la necesidad de "no agrandarse" porque ya le pasó una vez a la selección ecuatoriana que tuvo un muy buen comienzo en las eliminatorias para Rusia 2018 y acabó lejos de los puestos de clasificación.

Después de cuatro partidos, Ecuador ocupa el tercer puesto de la clasificación de Conmebol después de Brasil y Argentina, habiendo acumulado 9 puntos de sus tres victorias frente a Uruguay, Bolivia y Colombia, y una derrota por la mínima en Argentina.

"Son partidos durísimos, hemos logrado (hasta ahora) unos puntos importantes, pero no es nada aun para llegar al Mundial", destacó el centrocampista de la situación de su selección.

De 36 años y el más veterano de la Tri, Noboa aseguró que la intención es "llegar lo más lejos posible", porque "si no pensamos así, mejor no venir a la selección. Queremos demostrarle al país que tenemos un gran equipo".

El fútbol de Ecuador ha sufrido una severa crisis institucional y deportiva en los últimos años, de la que sólo pareció salir a finales de 2020 con la llegada del argentino Gustavo Alfaro a la dirección técnica.

Sobre el equipo convocado, el centrocampista destacó que lo constituyen grandes jugadores con diferentes edades, "para unos doce años", donde el entrenador tiene la posibilidad de poner a uno u otro dependiendo de sus necesidades y rendimientos.

De ese recambio generacional, Noboa señaló al centrocampista Moisés Caicedo, del Brighton inglés, a quien recomendó "paciencia" para adaptarse a los cambios de un estilo a otro, porque "por más que digan que el fútbol será siempre igual en todas partes, sí se sienten los cambios".

Noboa, del PFC Sochi, aseveró sobre sí mismo sentirse muy contento de haber terminado la liga rusa sin lesiones, jugando los 90 minutos, marcando goles y dando asistencia para goles importantes y logrando una posición de ensueño para su equipo.

Sobre el técnico Alfaro, que entró apenas un mes antes de que comenzaran las eliminatorias, dijo que es "exigente", que busca la "perfección", y que entrena con un notorio sentido "táctico" para que todos sus jugadores estén "ordenaditos" en el campo de juego y "cada uno sepa dónde tiene que moverse".

"Lo bueno de él es que todos logramos entenderlo y todos se han adaptado a él", manifestó.

Sin entrar en comparaciones entre jugadores ni entrenadores, garantizó que todos llegan también "con la misma ilusión de hacer lo mejor por la selección", y con Alfaro "nos encontramos con un entrenador que nos ha dado ilusión a todos y hay que confiar, hay que apoyarlo porque esta eliminatoria es durísima".

Con relación a la incertidumbre con la Copa América, sobre si se debe o no jugar a estas alturas tras los sucesivos cambios de sede, Noboa se limitó a decir que los jugadores están convocados, y que "todo el grupo dirigencial está pensando de la mejor manera para que se pueda jugarla".