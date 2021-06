Nadal abre con oficio la conquista de su decimocuarto Roland Garros

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

París, 1 jun (EFE).- Rafael Nadal abrió con oficio la conquista de su decimocuarto Roland Garros en una jornada en la que sumó la única victoria española en el cuadro masculino, en el que cayeron Feliciano López, Fernando Verdasco, Albert Ramos y Roberto Carballés.

Nadal, que busca su vigésimo primer 'grande' y desempatar así con el suizo Roger Federer, sumó su triunfo 101 en su torneo preferido, a dos días de cumplir los 35 años, una victoria trabajada ante el australiano Alexei Popyrin.

Parecía que iba a ser un éxito más de trámite para el español, pero en el tercer set estuvo a punto de complicarse, con dos bolas para anotárselo de su rival, que no las aprovechó, lo que aceleró su derrota.

El español demostró que afronta el torneo con buenas sensaciones, aunque con margen de mejora, como cada vez que se lanza a la conquista de un nuevo Roland Garros.

Todos los elementos parecen en su sitio para lograrlo, incluido el clima, soleado y seco, con muchos grados, como le gusta al español, que retomó contacto con la central de París tras haber ganado el año pasado en el contexto otoñal de un torneo desplazado a octubre por la pandemia.

En el capítulo de reencuentros, Nadal vivirá otro en segunda ronda, con el francés Richard Gasquet, que derrotó a su compatriota Hugo Gastón y que cruzará la raqueta con la del español en segunda ronda en una nueva ocasión, tras haber perdido las 16 anteriores.

Será un duelo de treintañeros que se ha repetido en muchas ocasiones, desde que a principios de siglo ambos eran considerados dos promesas del circuito.

"Los dos hemos tenido una carrera muy larga", analizó el español, mientras que el francés reconoció sentirse "frustrado" por el único tenista al que no ha logrado derrotar.

Roland Garros fue testigo de un duelo en 2005 que ya marcó la trayectoria de cada uno y que ambos recuerdan bien.

El español tuvo otra buena noticia, la derrota del ruso Andrey Rublev, que iba a ser su rival en cuartos de final y que perdió contra el alemán Jan-Lennard Struff por 6-3, 7-6 (6), 4-6, 3-6 y 6-4.

La victoria de Nadal fue la única noticia positiva de una jornada negra para el resto de los españoles.

El que más cerca pasó de la victoria fue Albert Ramos, que dejó escapar vivo a Gael Monfils, decimocuarto favorito, muy apoyado por el público en los momentos más duros del duelo, que acabó remontando el francés, 1-6, 7-6 (6), 6-4 y 6-4, tras desperdiciar el español una bola para ponerse con ventaja de dos sets a cero.

El cuartofinalista de 2016, de 33 años, llegó a París con buenas sensaciones tras haber levantado el título de Estoril.

También tuvo opciones Roberto Carballés, que se abona a los maratones en París y firmó otro contra el sueco Mikael Ymer, aunque esta vez perdió, 6-4, 0-6, 4-6, 6-2 y 6-2, a diferencia del año pasado frente a Denis Shapovalov.

Carballés llegaba a la capital francesa con una buena racha sobre tierra batida, donde tras haber superado dos rondas en Roma llegó a la final de Belgrado 2, en la que cayó frente al argentino Federico Delbonis.

Verdasco cayó en primera ronda por segunda vez en sus 17 participaciones en Roland Garros, un año después de no haber podido participar a causa de la COVID.

El madrileño, de 37 años, sucumbió ante el alemán Philipp Kohlschreiber, de su misma edad, por 7-6 (3), 6-2, 2-6 y 6-4.

Feliciano López, que participaba por vigésima vez en Roland Garros, perdió ante el argentino Guillermo Coria por 6-3, 7-6 (4) y 6-2.

Luis Miguel Pascual