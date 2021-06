Miles de doctores protestan en la India contra un controvertido gurú del yoga

Nueva Delhi. EFE/EPA/RAJAT GUPTA

Nueva Delhi, 1 jun (EFE).- Miles de doctores protestaron este martes en toda la India contra el popular y controvertido gurú del yoga Baba Ramdev, que dirige un emporio basado en remedios tradicionales indios, por sus declaraciones contra la medicina moderna en plena pandemia del coronavirus.

El doctor Manish Nigam, presidente de la convocante Asociación de Federaciones de Médicos Residentes india (FORDA), afirmó a Efe que más de 10.000 profesionales de la salud estaban llamados a protestar hoy en el país asiático, sin interrumpir sin embargo sus actividades médicas.

"Durante esta pandemia, nuestros doctores han trabajado duro día y noche y alguno de ellos han perdido sus vidas, pero seguimos trabajando, así que nos hemos sentido heridos por las declaraciones del señor Ramdev y pedimos una disculpa incondicional", dijo Nigam.

El doctor se apresuró a recalcar que la protesta no está en absoluto dirigida contra la medicina tradicional india, conocida como ayurveda.

POLEMICAS DECLARACIONES

¿Qué ha dicho Ram Kisan Yadav, conocido popularmente como Baba Ramdev, para irritar no solo a la FORDA sino a organismos como la Asociación Médica de la India (IMA)?.

Ramdev cuestionó, durante un seminario en mayo, la medicina utilizada contra el coronavirus y afirmó que miles de personas han muerto tras consumir medicamentos contra esta enfermedad. Un vídeo con sus declaraciones se volvió rápidamente viral en las redes sociales y desató la polémica.

Sus comentarios no solo causaron indignación entre las asociaciones médicas y los doctores de la India. El ministro de Salud, Harsh Vardhan, que ha respaldado en ocasiones en público al gurú, calificó de desafortunadas las declaraciones de Ramdev.

"La medicina moderna y los doctores que la practican han dado una nueva vida a millones de personas. Es muy desafortunado que digas que la gente ha muerto por consumir medicinas modernas", recriminó Vardhan en una carta en la que le exhortó a retractarse.

Ante el chaparrón de críticas, el gurú del yoga respondió la semana pasada con una disculpa seguida un día después de una carta abierta al IMA en la que pedía explicaciones sobre por qué la medicina moderna no tiene una cura definitiva contra la tiroides o el asma.

La carta ha desatado nuevamente la indignación entre los profesionales médicos, que acusan a Ramdev de alimentar las dudas hacia las vacunas en medio de una virulenta segunda ola del coronavirus que causó un colapso sanitario, con falta de oxígeno y camas en el país asiático.

La India ha registrado más de 28 millones de infecciones por coronavirus, con 127.510 nuevos casos y 2.795 en las últimas 24 horas.

Ramdev, fundador en 1995 de la compañía dedicada a producir y vender productos ayurvédicos Patanjali, cuenta con una fiel legión de seguidores y es uno de los gurús más conocidos de la India.

Se trata de un personaje habituado a la polémica. Una de las más recientes tuvo lugar el pasado febrero, cuando presentó un remedio supuestamente efectivo contra el coronavirus que fue criticado por la comunidad médica por carecer de base científica.

Ramdev ha asegurado también en el pasado que puede curar el cáncer o el sida a través del yoga y de medicinas ayurvédicas como el orín de vaca, o ha arremetido contra los homosexuales, a los que, afirma, puede "curar" en uno de sus centros.