Marruecos.- Bruselas llama a España y Marruecos a resolver las tensiones para retomar su "profunda relación"

BRUSELAS, 1 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha pedido este martes a España y Marruecos resolver la crisis diplomática, apuntando a que la "profunda relación" entre ambos debe contribuir a zanjar las tensiones tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta hace dos semanas.



En una rueda de prensa, la portavoz de Exteriores de la Comisión, Nabila Massrali, ha insistido en las relaciones estratégicas entre la UE y Marruecos y ha apuntado a que la salida a la crisis diplomática se resolverá de forma bilateral entre Madrid y Rabat.



"Estamos convencidos de que las relaciones profundas entre España y Marruecos permitirán encontrar una salida a la crisis. En este momento debemos ver cómo evoluciona la situación y esperar que se rebaje la tensión entre los dos países", ha señalado la portavoz, al ser preguntada por el último rifirrafe entre Marruecos y España.



Este lunes, los países vecinos se enzarzaron en un intercambio de declaraciones sobre la crisis vivida en Ceuta. Mientras que Rabat denunció el trato dado al líder del Frente Polisario y lo comparó con el independentismo catalán, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió al paso y dijo que "no es admisible" que se ataquen las fronteras por "desavenencias y discrepancias en política exterior".



A esto el Ministerio de Exteriores de Marruecos respondió acusando a Sánchez de usar el tema migratorio "como pretexto", puesto que en ningún momento Marruecos se ha referido a este asunto y dejó claro que este no es el motivo de la actual crisis diplomática.



Con la cuestión del Sáhara Occidental sobrevolando la sala, la portavoz comunitaria ha insistido en que el bloque europeo no ha variado su postura y que el estatus del Sáhara Occidental debe negociarse en un proceso liderado por Naciones Unidas.



"Nuestra posición es firme y no ha cambiado. La UE pide la rápida convocatoria de negociaciones para buscar una solución sostenible y aceptable para las dos partes y en línea con las resoluciones de Naciones Unidas", ha defendido Massrali.