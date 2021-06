Luis Gasset se pronuncia tras la 'reconciliación' de Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez

31-05-2021 Luis Gasset, de lo más sonriente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 1 (CHANCE)



Un mes después de haber roto su noviazgo con Luis Gasset tras un intenso año de amor en el que la vimos más feliz y pletórica que nunca, Ágatha Ruiz de la Prada podría haber retomado por sorpresa su relación con el hombre que ocupó su corazón entre 2018 y 2020, Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero'. Una exclusiva desvelada por Federico Jiménez Losantos que la diseñadora no tardaba en desmentir ante nuestros micrófonos, asegurando que el 'rey de la chatarra' y ella son "grandísimos amigos" pero continúa siendo una "mujer soltera".



Al margen de esta presunta segunda oportunidad y confesando "no tener ni idea" de la noticia, Luis Gasset se pronunciaba asegurando no tener "nada que decir" sobre la posible reconciliación entre Ágatha y Luismi.



A pesar de que algunos apuntan a que su ruptura con la diseñadora podría haber estado motivada por su acercamiento con 'El Chatarrero', Luis insiste en que "me llevo fenomenal con Ágatha y si le pasara algo en un hospital, yo sería el primero en darle mi médula, un hígado o lo que fuera". "Tenemos una relación fantástica de emocional a racional", confiesa el director de Ansorena, sin desvelar si él tiene ganas de rehacer su vida sentimental tras su relación con la colorida creadora.