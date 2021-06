La Justicia española rechaza la prisión provisional para Brahim Gali

Vista del Hospital San Pedro de Logroño este martes donde se encuentra ingresado el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, que se somete hoy por primera vez a las preguntas de un juez de la Audiencia Nacional, que investiga dos querellas contra él por presuntos delitos de genocidio y lesa humanidad. EFE/Raquel Manzanares

Madrid, 1 jun (EFE).- La Audiencia Nacional española rechazó este martes enviar a prisión provisional o retirar el pasaporte al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, aunque pidió que aporte un domicilio y un teléfono para estar localizable, tal y como había solicitado la Fiscalía.

Gali declaró hoy por videoconferencia ante el juez español Santiago Pedraz desde el hospital de la ciudad de Logroño (norte) donde es tratado de covid, en el marco de varias querellas por presuntos delitos de lesa humanidad, genocidio y torturas, entre otros.

Como ya había hecho en una ocasión anterior, Pedraz volvió a considerar que no hay motivos que justifiquen medidas tan gravosas como las solicitadas por las acusaciones, que pedían su ingreso en prisión o la retirada del pasaporte ante el riesgo de fuga.

"No consta ningún dato para apreciar que el investigado pueda o quiera sustraerse a la acción de la justicia, máxime a la vista de que en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos investigados se ha personado en la causa y ha accedido a la práctica de su declaración, incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra que bien le hubiera permitido a su defensa solicitar posponer la declaración", según el magistrado.

Pedraz señala además que la acusación "no ha suministrado elementos siquiera indiciarios" que avalen "la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno", dado que las declaraciones de testigos prestadas hace años "no tienen prueba corroborativa y de ellas no se sigue una participación en los hechos del investigado".

En su declaración, Gali negó todas las acusaciones en su contra y las atribuyó a un motivo "político" para tratar "una vez mas de minar la credibilidad del pueblo saharaui y su lucha en el camino a la autodeterminación".

Su abogado tachó de "absoluta y rotundamente inciertos" los hechos objeto de acusación.

Marruecos hizo público ayer un comunicado en el que se desvinculaba la crisis con España de la presencia del líder del Frente Polisario y se especificaba que lo que Rabat espera de Madrid es "una aclaración sin ambigüedades de sus elecciones, sus decisiones y sus posiciones" sobre la cuestión del Sáhara.

La crisis migratoria en la ciudad española de Ceuta, en el norte de África, los pasados 17 y 18 de mayo cuando lograron cruzar más de 9.000 personas a territorio español coincidió con la hospitalización de Gali en Logroño.

A raíz del comunicado marroquí, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que es "absolutamente inaceptable" que Marruecos haya podido "atacar las fronteras" de Ceuta con el asalto de miles de personas como forma de protestar por un problema de política exterior.