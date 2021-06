La covid-19 se lleva al ángel de los perros callejeros en Bolivia

El boliviano 'Ferchy' Kushner posa junto a Choco, un perro callejero en La Paz (Bolivia). EFE/ Gina Baldivieso / Archivo

La Paz, 31 may (EFE).- El boliviano Fernando 'Ferchy' Kushner, que cambió una vida de fiestas y éxitos empresariales para dedicarse al cuidado diario de más de un millar de perros callejeros en La Paz, falleció este lunes tras batallar durante las últimas semanas contra la covid-19.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, se refirió a la muerte de Kushner, primero en un mensaje en Twitter en el que lamentó que el activista no haya logrado "vencer la batalla contra el coronavirus".

"Ferchy dio su vida por las mascotas y nos dejó un mundo mejor. Paz en su tumba", escribió Arias, quien después, durante la inauguración de un centro veterinario, reconoció el "legado de amor" por los animales que dejó Kushner.

También recordó que un mes antes de su investidura como alcalde, dialogó con Kushner sobre la necesidad de emprender un "plan de esterilización y carnetización de mascotas" y de una alianza pública y privada por los animales.

"Sólo en La Paz tenemos más de 500.000 mascotas sin dueño, que están en la calle. Con esta alianza vamos a buscar esterilizar a esas mascotas, buscar programas de adopción y de carnetización", remarcó el alcalde, que también pidió un minuto de silencio en memoria de Kushner.

El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, también lamentó en Twitter la muerte del activista, a quien reconoció como "un hombre que hizo todo lo posible porque los animales (y en particular los perritos), tengan una vida digna".

En la misma red social, el expresidente Carlos Mesa destacó que la vida de Kushner "fue un ejemplo de cariño por las mascotas abandonadas y maltratadas a las que cuidó, alimentó y defendió" y aseguró que "su pérdida deja un vacío en La Paz".

De profesión ingeniero comercial, Kushner dejó en 2015 una vida de lujos, fiestas y viajes para dedicarse a diario a alimentar a más de 1.500 perros callejeros para retribuir con este amor por los animales lo que la vida le dio, según comentó en una entrevista con Efe en 2019.

"Después de tener más de diez pasaportes llenos por haber viajado tanto, pienso que es época de devolver, porque ya he recibido mucho", sostuvo entonces el activista.

Su rutina diaria incluía conseguir alimento para los canes, distribuirlo en persona todos los días y promover esterilizaciones, vacunaciones y adopciones de los animales, entre otras labores que no pararon ni siquiera durante la cuarentena en 2020.

También realizaba campañas anuales para conseguir "chamarras" o chaquetas y abrigar a los perros callejeros durante el invierno.

Kushner trabajaba, además, para construir un "santuario" donde acoger perros, sobre todo los viejos, y hacer esterilizaciones para evitar la sobrepoblación, un sueño que sus amigos animalistas han prometido que ayudarán a cumplir tras lamentar ampliamente su partida en las redes.

Una tercera ola de la pandemia azota desde este mes a Bolivia, que acumula 14.471 fallecidos y 368.474 casos de la covid-19 desde 2020.