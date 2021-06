JBS cierra todas sus plantas en EE.UU. tras ciberataque

(Bloomberg) -- Todas las plantas de carne de res de JBS SA en Estados Unidos fueron cerradas como resultado de un ciberataque que tuvo como objetivo algunos de los servidores de la compañía durante el fin de semana, según un funcionario de United Food & Commercial Workers.

El sindicato United Food & Commercial Workers representa a los trabajadores de las plantas de JBS en EE.UU.

Nota Original:All JBS Beef Plants in U.S. Shut After Cyberattack, Union Says

