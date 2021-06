Independiente tendrá como rival a Santos en octavos de final de Copa Sudamericana

ASUNCIÓN, 1 jun (Reuters) - Independiente de Argentina enfrentará a Santos de Brasil en los octavos de final de la Copa Sudamericana, según determinó un sorteo realizado el martes que también emparejó a los dos grandes del fútbol uruguayo, Nacional y Peñarol. El segundo torneo de clubes más importante del continente se juega con un formato inédito este año, similar al de la Copa Libertadores. Los octavos de final se disputarán entre el 13 y 22 de julio y la final está prevista para el 6 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. Los octavos de final se jugarán de la siguiente manera: Nacional (Uruguay) vs. Peñarol (Uruguay) Independiente del Valle (Ecuador) vs. Bragantino (Brasil) Santos (Brasil) vs. Independiente (Argentina) América de Cali (Colombia) vs. Athletico Paranaense (Brasil) Liga Deportiva Universitaria (Ecuador) vs. Gremio (Brasil) Junior (Colombia) vs. Libertad (Paraguay) Deportivo Táchira (Venezuela) vs. Rosario Central (Argentina) Sporting Cristal (Perú) vs. Arsenal (Argentina) (Reporte de Daniela Desantis. Editado por Javier Leira)